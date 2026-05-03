Nebius купила стартап Eigen AI, повышающий производительность ИИ-моделей

Неооблачная компания Nebius Group NV объявила о приобретении стартапа Eigen AI. Разработки последнего повышают эффективность использования ИИ-ускорителей благодаря оптимизации ПО. Покупатель готов потратить приблизительно $643 млн, сообщает Bloomberg: $98 млн наличными средствами и 3,8 млн акций Nebius. Оценка акций основана на их 30-дневной средневзвешенной цене.

Соучредителями калифорнийской Eigen, насчитывающей 20 сотрудников, являются выпускники известной ИИ-лаборатории Массачусетского технологического института (MIT). Стартап специализируется на оптимизации открытых ИИ-моделей, предлагаемых OpenAI, Alibaba, Meta✴ и NVIDIA. Технология позволяет максимизировать количество токенов, генерируемых каждым из ускорителей NVIDIA. Это, как утверждает Nebius, позволяет предоставлять более качественные и недорогие услуги.

Отделившаяся от российской Yandex компания Nebius относится к группе «неооблачных» бизнесов, обеспечивающих аренду ИИ-мощностей гигантам вроде Microsoft. В ноябре 2025 года Nebius представила продукт Token Factory для инференса, позволяющий конкурировать с ИИ-стартапами и облачными гиперскейлерами.

В условиях, когда мощности ЦОД в дефиците, Nebius резервирует часть собственных мощностей для нужд Token Factory, не передавая их клиентам в рамках долгосрочных контрактов. Это позволяет оптимизировать цены и расширить спектр предоставляемых компанией услуг. Цель Nebius — стать одним из ключевых игроков рынка инференса в следующие 18 мес. В Nebius сравнили получение максимального количества токенов с олимпийским видом спорта, а участников команды Eigen — с олимпийскими бегунами.

Речь идёт уже о второй покупке Nebius за последние три месяца. В феврале компания заключила сделку по покупке Tavily и рассматривает и другие приобретения, хотя конкретные «кандидаты» пока не называются. В целом речь идёт о покупке компаний с командами и/или возможностями, ускоряющими реализацию анонсированной стратегии, либо добавляющих продукты и функции, доступные непосредственно клиентам. Компания подчёркивает, что не намерена выступать простым провайдером инфраструктуры, в то время как кто-то «сверху» будет работать с реальными клиентами.

