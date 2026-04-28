С миру по миллиарду: Oracle всё-таки насобирала $16 млрд на ИИ ЦОД OpenAI в Мичигане

Компания Oracle завершила сделку по привлечению $16 млрд для финансирования строительства в Мичигане дата-центра The Barn в рамках проекта OpenAI Stargate Мичигане. После нескольких месяцев переговоров компания обеспечила получение заёмных средств и акционерного капитала для продолжения работ, сообщает Datacenter Dynamics.

Для финансирования проекта Bank of America продал связанные с проектом облигации на сумму $14 млрд. Из них ценные бумаги на сумму $10 млрд привлекла компания Pimco, остальную часть инвестиций обеспечили другие участники рынка. Срок погашения ценных бумаг — 2045 год, до этого времени владельцы облигаций станут получать фиксированные выплаты из расчёта 7,5 % годовых от номинальной стоимости. Blackstone, по имеющимся данным, внесла $2 млрд.

Проект в Салине (Saline) утверждён в октябре 2025 года. Ожидается, что площадка обеспечит 1 ГВт мощностей и обойдётся приблизительно в $10 млрд. За строительство отвечает Related Digital. STE Energy согласилась обеспечить проект 100 % необходимой электроэнергии, в т.ч. речь идёт о реализации вспомогательного проекта аккумуляторного энергохранилища, финансируемого Oracle. По словам представителя Oracle Cloud Infrastructure (OCI), вместе с партнёрами компания создаёт «высококачественные» рабочие места, инвестирует в сообщества, в которых работает и способствует долгосрочному экономическому росту на местах.

Ранее сообщалось, что уже началось «вертикальное» строительство — возведение стен, кровли и др. после укладки фундамента и прокладки коммуникаций. Утверждалось, что все работы выполняются в срок и в соответствии с планом. Впрочем, после анонса OpenAI, Oracle и Related Digital кампуса The Barn в октябре 2025 года дела пошли не слишком гладко. Так, инвестор Blue Owl Capital отказался выделять средства, а через некоторое время TD Cowen констатировала, что банки расхотели давать Oracle деньги, и предложила последней поправить финансовое положение путём увольнения 20–30 тыс. сотрудников.

Pimco является американской инвестиционной компанией, принадлежащей Allianz Group и активно ведущей дела в Европе. В 2023 году компания запустила новую европейскую платформу ЦОД Apto. В своё время Pimco объединилась с Blue Owl, чтобы помочь Meta✴ получать финансирование для своего ЦОД Hyperion.

