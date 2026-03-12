Акции Oracle подскочили почти на 10 % благодаря высоким результатам и сильному прогнозу

Акции Oracle выросли почти на 10 % на дополнительных торгах после того, как компания опубликовала высокие результаты за III квартал 2026 финансового года, закончившийся 28 февраля, и представила прогноз, свидетельствующий о том, что спрос на вычисления с использованием ИИ практически не снижается, сообщил Bloomberg.

Компания отметила, что отчётный квартал стал первым за более чем 15 лет, когда органическая общая выручка и скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) выросли на 20 %. Выручка Oracle выросла год к году на 22 % до $17,2 млрд, превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $16,91 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила $1,79 при прогнозе Уолл-стрит в $1,70. Чистая прибыль (GAAP) выросла до $3,72 млрд, или $1,27 на акцию, по сравнению с $2,94 млрд, или $1,02 на акцию годом ранее.

Выручка от облачных сервисов выросла на 44 % — до $8,9 млрд, включая инфраструктуру и ПО как услугу (SaaS), превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $8,85 млрд. Компания отметила облачный бизнес с Air France-KLM, Lockheed Martin, SoftBank и Activision Blizzard — дочерней компанией Microsoft, занимающейся видеоиграми.

Выручка от облачной инфраструктуры (OCI IaaS) увеличилась на 84 % — до $4,9 млрд, тогда как в предыдущем квартале она выросла на 68 %. Аналитики прогнозировали рост на 79 %.

Выручка от облачных приложений (SaaS) составила $4,0 млрд (+13 %), что соответствует прогнозам. Выручка от NetSuite Cloud ERP (SaaS) увеличилась до $1,1 млрд (+15 %).

Выручка от разработки ПО выросла на 3 % — до $6,1 млрд. В ходе телефонной конференции со-генеральный директор Майк Сицилия (Mike Sicilia) затронул опасения Уолл-стрит по поводу того, что ИИ наносит ущерб традиционным компаниям-разработчикам ПО. «Некоторые более мелкие или узкоспециализированные SaaS-компании вполне могут столкнуться с дестабилизацией, но Oracle в их число не войдёт», — сказал Сицилия, имея в виду ПО как услугу.

Объём оставшихся обязательств по выполнению контрактов (RPO) на конец квартала составил $553 млрд, что на 325 % больше, чем годом ранее, и на $29 млрд больше, чем в предыдущем квартале. Большая часть роста RPO в III квартале связана с крупномасштабными контрактами в области ИИ, где, по словам компании, нет необходимости в привлечении дополнительных средств, поскольку большая часть необходимого оборудования либо финансируется авансом за счёт предоплаты клиентами, чтобы Oracle могла приобрести GPU, либо клиент покупает GPU и поставляет их Oracle.

Капитальные затраты составили за квартал около $18,6 млрд, что выше прогнозируемых аналитиками $14 млрд. Компания сохранила свой прогноз по капитальным затратам в размере $50 млрд в текущем финансовом году. «Это может решить проблемы перерасхода средств, которые преследуют Oracle и других поставщиков облачной инфраструктуры», — сообщил Анураг Рана (Anurag Rana), аналитик Bloomberg Intelligence.

В IV финансовом квартале Oracle ожидает скорректированную прибыль на акцию в пределах $1,92–$1,96, при этом рост выручки составит от 19 до 20 %. Консенсус-прогноз аналитиков от LSEG составляет $1,70 на акцию и рост выручки на 20 %. Также компания прогнозирует рост выручки от облачных сервисов в пределах 44–48 %.

В 2026 финансовом году Oracle прогнозирует выручку в $67 млрд. При этом компания повысила прогноз на 2027 год по выручке до $90 млрд. В свою очередь, аналитики прогнозируют выручку в $86,7 млрд.

Oracle также выступила с опровержением сообщения Bloomberg о том, что Oracle и OpenAI отменили запланированное расширение своего проекта дата-центра Stargate в Техасе, что дало Meta✴ возможность начать переговоры с девелопером Crusoe об аренде помещений. «Недавние сообщения в СМИ о площадке в Абилине являются ложными и неверными», — заявила компания. «Во-первых, Crusoe и Oracle работают в тесном сотрудничестве, чтобы в рекордные сроки построить один из крупнейших в мире дата-центров для ИИ в Абилине. Два здания полностью введены в эксплуатацию, а остальная часть кампуса строится по плану. Во-вторых, Oracle завершила сдачу в аренду дополнительных 4,5 ГВт мощностей для выполнения своих обязательств перед OpenAI», — подчеркнула компания.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: