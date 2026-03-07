Oracle и OpenAI передумали расширять флагманский ИИ ЦОД Stargate в Техасе, чем может воспользоваться Meta✴

Oracle и OpenAI отказались от планов расширения флагманского ИИ ЦОД в Абилине (Abilene, Техасе), одного из первый объектов проекта Stargate, сообщил Bloomberg. Строительство этого ЦОД на территории Clean Campus компании Lancium осуществляет разработчик проекта Crusoe Energy. Объект находится в ведении Oracle в интересах OpenAI.

В сентябре прошлого года были введены в эксплуатацию два здания ЦОД, а в этом году планируется запуск ещё шести, в результате чего его мощность составит около 1,2 ГВт. Далее Oracle и OpenAI планировали увеличить мощность до 2 ГВт. Переговоры об этом между Oracle, Crusoe и OpenAI велись с середины 2025 года, но планы изменились. По словам источников, переговоры затянулись из-за проблем с финансированием, а также в связи с часто меняющимися прогнозами спроса OpenAI и изменением взглядов на Stargate, что в итоге привело к их срыву.

Также на отношения между Oracle и Crusoe повлияли проблемы с надёжностью функционирования объекта. По словам источников, ранее в этом году ЦОД не функционировали в течение нескольких дней из-за зимней непогоды, повлиявшей на работу части оборудования жидкостного охлаждения. Вместе с тем, компании заверили что их партнёрство по-прежнему прочное, и что арендованная Oracle площадка в Абилине быстро развивается.

«Crusoe и Oracle работают в тесном сотрудничестве, чтобы создать одну из крупнейших в мире ИИ-фабрик в Абилине, — говорится в заявлении Crusoe. — Наше сотрудничество позволяет создавать масштабную инфраструктуру быстрее, чем кто-либо другой в отрасли». Также в силе осталась договорённость OpenAI с Oracle, согласившейся поставить для неё 4,5 ГВт мощностей ЦОД. Как сообщает Bloomberg, эта сделка по-прежнему находится в процессе, и компании объявили о ряде проектов в других локациях, например, об объекте недалеко от Детройта, принадлежащем Related Digital.

Что касается отказа от расширения проекта в Абилине, то после публикации статьи Bloomberg руководитель отдела инфраструктуры OpenAI Сачин Катти (Sachin Katti) сообщил в соцсетях следующее: «Наша флагманская площадка Stargate — один из крупнейших кампусов ИИ ЦОД в Соединённых Штатах. Мы рассматривали возможность дальнейшего расширения, но в конечном итоге решили разместить дополнительные мощности в других местах». «Сегодня у нас в разработке более полудюжины площадок в нескольких штатах, включая площадку, которую мы строим совместно с Oracle в Висконсине, где на этой неделе были установлены первые стальные балки», — добавил он, о чём сообщил Data Center Dynamics.

По данным The Information, полноценное электроснабжение на площадке в Абилине будет доступно только через год, к тому времени OpenAI надеется использовать ускорители NVIDIA Vera Rubin вместо ускорителей Blackwell, которые будут установлены в Абилине, поэтому компания предпочла изменить планы. Кроме того, недалеко от первого техасского кампуса Stargate строится и второй — 1,4-ГВт ИИ ЦОД в округе Шакелфорд (Shackelford, Техас) возводится под началом Vantage Data Centers.

Как рассказали источники, когда Crusoe начала подыскивать арендаторов для своего ЦОД в Абилине, к процессу подключилась NVIDIA. Чтобы избежать появления на этой площадке продукции конкурирующего разработчика чипов AMD, компания, как сообщается, внесла Crusoe депозит в размере $150 млн для обеспечения аренды площадки. Сообщается, что провал переговоров между Oracle и OpenAI создал возможность для Meta✴ по аренде запланированной для расширения площадки в Абилине, и NVIDIA ведёт с ней переговоры по этому поводу. Сделка между Crusoe и Meta✴ пока не подписана.

Добавим, что только в этом году Meta✴ планирует направить на капитальные затраты до $135 млрд. В свою очередь, OpenAI намерена инвестировать в вычислительные мощности около $600 млрд к 2030 году, что гораздо меньше ранее заявленных $1,4 трлн к 2033 году. При этом до $300 млрд из этой суммы планируется выделить Oracle, которая сама испытывает трудности с финансированием строительства своих ЦОД, накапливает долги и планирует уволить тысячи сотрудников для снижения расходов.

