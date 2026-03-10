CNBC: Oracle строит «вчерашние» дата-центры за счёт будущих долгов

Поколения ИИ-ускорителей обновляются значительно быстрее, чем строятся новые ЦОД. Эта тенденция представляет угрозу как для рынка ИИ-решений в целом, так и для экспансии Oracle, в значительной степени финансируемой за счёт долговых средств, сообщает CNBC.

По последним данным, OpenAI больше не планирует расширять партнёрство с Oracle в Абилине (Abilene, Техас), где расположен флагманский ЦОД проекта Stargate. Причина в том, что ИИ-компания нуждается в кластерах с новейшими поколениями ускорителей NVIDIA, а возможности Oracle поставить их OpenAI — под вопросом. В воскресенье Oracle назвала новости о своей деятельности «ложными и неправильными», но в посте компании говорилось лишь о существующих проектах, а планов масштабирования объявление не касалось.

Площадка в Абилине будет использовать ускорители NVIDIA Blackwell, но энергия для них начнёт поступать лишь через год. К тому времени OpenAI рассчитывает получить «расширенный» доступ к чипам NVIDIA нового поколения в более крупных кластерах, в других местах. В своё время Oracle получила землю, заказала оборудование и потратила миллиарды долларов на строительство и персонал в расчёте на будущий рост. Теперь в компании отказываются подробно комментировать эту информацию.

Отказ от дальнейшего расширения был бы вполне логичным шагом для OpenAI, которой не нужны устаревшие чипы. Раньше NVIDIA представляла новое поколение ИИ-ускорителей каждые два года, но теперь её глава Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил, что компания перешла на ежегодный цикл обновления, и каждое новое поколение значительно превосходит предыдущее по производительности. Например, представленные в январе 2026 года ускорители Vera Rubin впятеро производительнее Blackwell при инференсе.

Для компаний, создающих передовые ИИ-модели, малейшее отставание в производительности оборудования может означать серьёзное отставание в бенчмарках и рейтингах. При этом рейтинги внимательно отслеживаются специалистами и бизнесом и сильно влияют на уровень использования ИИ-продуктов, выручку и капитализацию. Тем временем у инфраструктурных компаний на получение участка, подключение электроэнергии, строительство и ввод в эксплуатацию дата-центра уходит минимум год-два, а клиентам требуется новейшее оборудование, которое теперь обновляется каждый год.

Дополнительной проблемой Oracle является то, что это единственный гиперскейлер, строящий новую инфраструктуру преимущественно за счёт заёмных средств: долги достигли $100 млрд и продолжают расти. Напротив, Google, AWS и Microsoft пользуются полноводными потоками денег, получаемых от других направлений своей деятельности, приносящих значительную выручку. Сообщается, что партнёр Oracle — компания Blue Owl — отказалась финансировать дополнительный объект.

10 марта Oracle отчитывается о финансовых результатах третьего квартала финансового года, и инвесторы уделят особое внимание тому, как компания намерена обосновать план капитальных затрат в $50 млрд на фоне отрицательного свободного денежного потока. Они также будут оценивать, сохранится ли у компании доступ к источникам финансирования. В текущем году акции компании уже упали на 23 %, а с пика в сентябре 2025 года потеряли более половины своей стоимости.

Впрочем, проблема устаревания ускорителей касается не только Oracle. Это угроза рынку ИИ в целом, которая может иметь последствия для всего «ИИ-ландшафта». Каждая из подписываемых сегодня инфраструктурных сделок может привести к тому, что оборудование устареет ещё до того, как к ЦОД подключат электроэнергию. Вместе с тем далеко не всем игрокам ИИ-рынка действительно нужны самые последние модели ускорителей, поскольку конкретные задачи и связанная с ними экономика могут заметно отличаться у разных компаний.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: