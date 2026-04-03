Oracle всё-таки нашла деньги на строительство очередного ИИ ЦОД OpenAI Stargate

Занимающаяся инвестициями в проекты ЦОД компания Related Digital близка к заключению сделки по привлечению $16 млрд для строительства очередного гигаваттного дата-центра Stargate, от финансирования которого ранее отказались другие инвесторы. По имеющимся данным, на переговоры ушли месяцы, сообщает Reuters.

Средства привлекаются для создания кампуса The Barn в городке Салин (Salin, Мичиган), который Oracle строит для OpenAI. Bank of America возглавил раунд по привлечению $14 млрд долгового финансирования. Первоначально предполагалось, что речь будет идти о кредите на строительство, но теперь, вероятно, условия пересмотрены в пользу выпуска облигаций. Вклад BlackStone окажется почти вдвое меньше, чем ожидалось — почти $2 млрд.

По словам Oracle, компания гордится достигнутым прогрессом в привлечении средств. Уже началось «вертикальное» строительство — возведение стен, кровли и др. после укладки фундамента и прокладки коммуникаций. Утверждается, что все работы выполняются в срок и в соответствии с планом. Впрочем, после анонса OpenAI, Oracle и Related Digital кампуса The Barn в октябре 2025 года дела пошли не слишком гладко. Так, инвестор Blue Owl Capital отказался выделять средства, а через некоторое время TD Cowen констатировала, что банки расхотели давать Oracle деньги, и предложила последней поправить финансовое положение путём увольнения 20–30 тыс. сотрудников.

Related Companies, основавшая Related Digital в 2025 году, имеет действующие или строящиеся активы общей стоимостью $70 млрд, включая объекты смешанного назначения, жилые и офисные строены, торговые центры и др. В разработке Related Digital есть несколько проектов ЦОД, включая объект мощностью 64 МВт в Онтарио (Ontario, Канада), 1-ГВт кампус в Чикаго, 1-ГВт кампус в Иллинойсе, 1,2-ГВт площадку в Миссури и 250-МВт кампус в Вайоминге.

