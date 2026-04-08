Иран угрожал США уничтожением ИИ ЦОД OpenAI Stargate в ОАЭ

В ответ на ультиматум США, пригрозивших Ирану уничтожением электростанций и мостов, представители иранских властей пообещали сравнять с землёй один из флагманских кампусов ЦОД проекта Stargate в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает eWeek. В соцсети X опубликовано заявление с видео скрытого на картах Google кампуса.

Незадолго до этого КСИР назвал 18 американских компаний, включая Apple, Microsoft, NVIDIA и Tesla законными военными целями. При этом конкретные объекты не назывались, кампус Stargate стал первым, о котором упомянули официально.

При этом кампус G42, где размещаются мощности Stargate — не просто один из множества, это один из крупнейших кампусов Stargate в мире. Объект стоимостью $30 млрд по плану получит 5 ГВт мощностей и 500 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA. Предполагается, что кампус станет сердцем проекта за пределами США.

Облачная и ИИ-инфраструктура, связанная с американскими бизнесами, уже пострадала от иранских ударов. Это коснулось мощностей AWS в ОАЭ и Бахрейне. Как сообщает Datacenter Dynamics, в начале апреля КСИР заявил об атаках на кампус Oracle, также названной в числе «законных целей». По некоторым данным, пострадало здание компании в технопарке Dubai Internet City. Впрочем, официального подтверждения Oracle пока так и не поступало.

