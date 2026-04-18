Lenovo открыла региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде

Компания Lenovo объявила об открытии своей региональной штаб-квартиры в Эр-Рияде (Riyadh) для координации деятельности на Ближнем Востоке, в Турции и Африке, подчеркнув, что это «знаменует собой стратегическую веху в долгосрочных инвестициях компании в королевство и её приверженность поддержке целей программы Vision 2030 Саудовской Аравии».

На церемонии открытия штаб-квартиры, размещённой в бизнес-центре Al-Majdoul Tower, присутствовали министр инвестиций Саудовской Аравии, а также высокопоставленные правительственные чиновники страны, стратегические партнёры и представители руководства Lenovo. Министр отметил, что решение Lenovo открыть региональную штаб-квартиру в Эр-Рияде отражает прочность партнёрства королевства с ведущими мировыми технологическими компаниями и эффективность программы создания региональных штаб-квартир, запущенной в 2021 году.

По его словам, продолжающиеся инвестиции Lenovo в передовое производство, локализацию цепочки поставок, развитие талантов и региональные операции демонстрируют твёрдую уверенность в Саудовской Аравии как долгосрочной базе для инноваций и роста и напрямую способствуют достижению целей программы Vision 2030 по построению конкурентоспособной, диверсифицированной и экспортно-ориентированной экономики.

В рамках мероприятия Lenovo также организовала визит высокопоставленных лиц на свою производственную площадку в Эр-Рияде, где прошла встреча с 28 саудовскими инженерами, недавно вернувшимися из Китая после завершения обучения по программе Saudi Smart Manufacturing Graduate Program, реализуемой в партнёрстве с Фондом развития человеческих ресурсов (Human Resources Development Fund, HRDF), Министерством промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и компанией ALAT. Комментируя открытие, региональный президент Lenovo, заявил, что это важный момент для Lenovo и подтверждение долгосрочной приверженности компании партнёрству с Саудовской Аравией.

Компания отметила, что региональная штаб-квартира в Эр-Рияде также является ключевым элементом более широкого стратегического сотрудничества Lenovo с ALAT и дополняет её текущие инвестиции в королевство, которые обеспечили создание передового комплекса с производственной мощностью до двух миллионов персональных компьютеров и смартфонов, научно-исследовательского центра, центра обслуживания клиентов и запуск программы развития талантов.

