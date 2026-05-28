В Великобритании выставили на аукцион три суперкомпьютера Cray из 1990-х

Компания RWB Auctions Limited выставила на аукцион в Великобритании три суперкомпьютера Cray. По её данным, они предоставлены главой Amari Дэном Голдсмитом (Dan Goldsmith), сообщает Datacenter Dynamics. По словам Голдсмита, когда-то ему буквально в шутку предложили оборудование, поскольку никто не рассчитывал, что он действительно его купит. Но он купил и использовал дома около трёх лет. Включать машину можно было только на полчаса за раз, поскольку в комнате становилось чересчур жарко. По словам Голдсмита, теперь пришло время передать старые суперкомпьютеры новому поколению IT-энтузиастов, чтобы сохранить их для будущих поколений.

На аукционе представлен первый суперкомпьютер Cray T3D. Система Typhoon в своё время эксплуатировалась в Эдинбургском центре параллельных вычислений (Edinburgh Parallel Computing Centre, EPCC) при Эдинбургском университете. В июне 1996 года она стала самым производительным суперкомпьютером Европы в рейтинге TOP500. Система, окрашенная в «томатно-красный» цвет, представляет собой однокорпусную модель Cray T3D-MC512 с 512 процессорами DEC Alpha 21064 с частотой 150 МГц и СЖО, использующей жидкость 3M Fluorinert.

Система весом 771 кг изначально использовалась Cray для внутренних разработок, поэтому обладает уникальной конфигурацией. На пике производительность Typhoon достигала 76,8 Гфлопс, а сам он занимал 22-е место в мире по этому показателю. Последний раз этот суперкомпьютер попал в рейтинг TOP500 в июне 1999 года. По оценкам, в своё время система стоила порядка $15 млн, сегодня начальная ставка на неё составляет £60 тыс. ($80,672).

Также на аукцион выставлена модель Cray Y-MP4E. Машину из двух шасси с тремя векторными процессорами Cray применяли как фронтенд-систему для суперкомпьютера Cray T3D в Эдинбурге. Она окрашена в характерный красный цвет. По данным RWB, при стартовой ставке £2,4 тыс. ($3227) система представляет собой привлекательный вариант для коллекционеров и структур, интересующихся историей научных и технических вычислений.

Наконец, выставлен и суперкомпьютер Cray Triton T-932 — полнофункциональная 32-процессорная конфигурация, одна из трёх сохранившихся систем, которых в своё время было около двадцати. Система весом 4 т первоначально работала в штаб-квартире GCHQ. Данный вариант Голдсмиту пришлось восстанавливать в течение двух лет при участии Cray. На момент запуска система стоила около $39 млн, сейчас начальная ставка составляет £40 тыс. ($53 785).

Суперкомпьютеры редко выставляют на аукцион, но изредка это случается. Так, в 2024 году распродавалась коллекция одного из основателей Microsoft, ныне покойного Пола Аллена (Paul Allen). В частности, система Cray-1 1976-1978 гг. выпуска была продана за $1 млн, Cray-2 1985 года продан за $176 400. Суперкомпьютер CDC 6500 в своё время продали за $252 тыс., а в США два года назад за $480 тыс. была продана машина Cheyenne и т.п.

