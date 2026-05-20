Италия намерена построить «крупнейший в Европе» дата-центр на территории бывшей электростанции в городе Трино

Власти итальянского города Трино (Trino), расположенного на севере страны, объявили о строительстве «потенциально крупнейшего в Европе» ЦОД. Он разместится на территории бывшей электростанции Enel Galileo Ferraris, сообщает Datacenter Dynamics.

По имеющимся данным, власти Трино работают над тем, чтобы предложенный проект, оцененный в €4 млрд ($4,65 млрд), принёс гарантированную пользу региону. В числе прочего говорится о создании 300 рабочих мест. В заявлении мэра города Даниэле Пане (Daniele Pane) упоминается предложение проекта, поданное муниципальным властям некой международной компанией, заинтересованной в развитии территории бывшей электростанции, которая была закрыта ещё в 2013 году.

Сегодня прилегающим к бывшей тепловой электростанции участком площадью 130 га пользуется компания Enel, разместившая там солнечные элементы питания. Они подключены к энергохранилищу на основе литий-ионных элементов мощностью 25 МВт и ёмкостью 100 МВт·ч. Утверждается, что это крупнейшая солнечная электростанция в Северной Италии. По данным итальянских СМИ, проект ЦОД предусматривает создание на объекте масштабной цифровой инфраструктуры, предназначенной для управления данными, ИИ, облачных вычислений и передовых IT-сервисов.

За проектом, как считается, стоит итальянский подрядчик и застройщик Techbau, специализирующийся на создании дата-центров. Ождиеатся, что именно он выступает потенциальным покупателем участка. При этом солнечная электростанция останется в собственности Enel Green Power.

Основой цифровой инфраструктуры Италии считается Северная Италия, особенно регион Милана. Он превратился в быстро развивающийся европейский хаб для операторов ЦОД, чему способствует его роль связующего звена между Европой, Африкой и Ближним Востоком. В регионе уже работают или строятся объекты крупных международных IT-компаний и глобальных операторов ЦОД, в т.ч. Microsoft, Digital Realty, Equinix, Vantage Data Centers и Stack Infrastructure, а также более мелкие игроки вроде Trentino DataMine.

