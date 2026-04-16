Telecom Italia продала итальянскому правительству за €700 млн оператора подводных ВОЛС Sparkle

Telecom Italia (TIM) готовится к завершению сделки по продаже подразделения Sparkle, отвечающего за проекты прокладки подводных кабелей. Оно перейдёт в собственность консорциума, возглавляемого итальянским казначейством, за €700 млн ($826 млн) сообщает Datacenter Dynamics.

В 2025 году Telecom Italia согласилась продать подразделение Sparkle Министерству экономики и финансов Италии. Ещё одним участником покупки стала компания Retelit, контролируемая фондом Asterion и управляющая крупной сетью ВОЛС. Еврокомиссия пришла к выводу, что запланированная продажа не угрожает конкуренции на рынках, где присутствуют компании — совокупные доли останутся умеренными, а конкуренцию составят несколько вполне «жизнеспособных» альтернативных поставщиков телеком-услуг. Более того, в Еврокомиссии считают, что слияние компаний не обеспечит возможности или стимула для вытеснения конкурирующих компаний на рынке магистральной связи. Слияние рассмотрено в рамках традиционной процедуры контроля.

На сегодняшний день Sparkle обеспечивает эксплуатацию более 600 тыс. км кабелей, соединяющих Европу и страны Западного полушария. Италия намерена получить сеть в собственность в рамках плана текущего правительства, стремящегося установить контроль над активами, имеющими стратегическое значение. За последние 18 месяцев Telecom Italia распродажа и другие активы, имеющие стратегическое значение. Так, в январе 2025 года правительство Италии одобрило продажу TIM сети фиксированной связи компании KKR за €22 млрд ($26 млрд). А в прошлом году Nokia завершила продажу Франции подразделения Alcatel Submarine Networks, занимающегося подводными кабелями.

