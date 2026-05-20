Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»

 
Минпромторг РФ настаивает на привлечении новых экспертов к проверке российских процессоров «Иртыш», разработанных «Трамплин электроникс». В министерстве считают, что такие процессоры, положенные в основу оборудования для критической информационной инфраструктуры (КИИ), потенциально создают угрозу национальной безопасности страны, сообщает CNews со ссылкой на письмо Минпромторга в Торгово-промышленную палату (ТПП) РФ. Подчёркивается, что в России уже разработаны опытные образцы серверов на процессорах «Иртыш».

Минпромторг ссылается на сообщения СМИ о том, что в 2025 году «Трамплин Электроникс» приобрела право на использование иностранной архитектуры LoongArch, принадлежащей китайской Loongson, а её чипы практически повторяют процессоры серии C3600. Минпромторг подчёркивает недопустимость попадания в реестр российской продукции чипов на готовых схематических решениях, разработанных за границей. Опрошенные изданием эксперты говорят, что присвоение таким чипам статуса отечественных может негативно сказаться на развитии российской микроэлектроники.

Источник изображения: «Трамплин электроникс»

«Трамплин электроникс» посетовала на «попытки заранее сформировать позицию и мнение экспертов» и заявила CNews, что утверждения о полной идентичности «Иртыш» китайским чипам голословны и сделаны без учёта собственных проектных и конструкторских работ, выполненных на территории РФ, включая «интеграцию, адаптацию, производство и испытания», выразив уверенность в компетентности и объективности экспертизы ТПП и готовность продемонстрировать «и лицензии, и глубину освоения технологий, а также контроль жизненного цикла процессоров».

Вместе с тем экспертами отмечается, что за год существования «Трамплин электроникс» разработать собственные решения физически невозможно. При этом в 2022 КНР запретил экспорт чипов Loongson в другие страны, включая РФ. Компания намерена начать серийные поставки процессоров «Иртыш» C616, C632 и C664 в III квартале 2026 года. Корпусирование процессоров будет проводиться в России, но где производятся сами чипы, не уточняется.

