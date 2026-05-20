Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»

Минпромторг РФ настаивает на привлечении новых экспертов к проверке российских процессоров «Иртыш», разработанных «Трамплин электроникс». В министерстве считают, что такие процессоры, положенные в основу оборудования для критической информационной инфраструктуры (КИИ), потенциально создают угрозу национальной безопасности страны, сообщает CNews со ссылкой на письмо Минпромторга в Торгово-промышленную палату (ТПП) РФ. Подчёркивается, что в России уже разработаны опытные образцы серверов на процессорах «Иртыш».

Минпромторг ссылается на сообщения СМИ о том, что в 2025 году «Трамплин Электроникс» приобрела право на использование иностранной архитектуры LoongArch, принадлежащей китайской Loongson, а её чипы практически повторяют процессоры серии C3600. Минпромторг подчёркивает недопустимость попадания в реестр российской продукции чипов на готовых схематических решениях, разработанных за границей. Опрошенные изданием эксперты говорят, что присвоение таким чипам статуса отечественных может негативно сказаться на развитии российской микроэлектроники.

«Трамплин электроникс» посетовала на «попытки заранее сформировать позицию и мнение экспертов» и заявила CNews, что утверждения о полной идентичности «Иртыш» китайским чипам голословны и сделаны без учёта собственных проектных и конструкторских работ, выполненных на территории РФ, включая «интеграцию, адаптацию, производство и испытания», выразив уверенность в компетентности и объективности экспертизы ТПП и готовность продемонстрировать «и лицензии, и глубину освоения технологий, а также контроль жизненного цикла процессоров».

Вместе с тем экспертами отмечается, что за год существования «Трамплин электроникс» разработать собственные решения физически невозможно. При этом в 2022 КНР запретил экспорт чипов Loongson в другие страны, включая РФ. Компания намерена начать серийные поставки процессоров «Иртыш» C616, C632 и C664 в III квартале 2026 года. Корпусирование процессоров будет проводиться в России, но где производятся сами чипы, не уточняется.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: