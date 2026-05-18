Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея

Веб-сайт некогда популярной реляционной СУБД dBASE прекратил работу. Сообщивший об этом ресурс The Register, отметил, что на момент недавней публикации в блоге Delphi Nightmares «dBASE: 1979–2026», в которой «оплакивалось» закрытие онлайн-магазина веб-сайта dBASE, он всё ещё работал по адресу store.dbase.com. Но после этого он исчез. «Можно сказать, что после 47 лет история dBASE закончилась», — отметил The Register.

dBASE начиналась как инструмент под названием JPLDIS, написанный для трёх компьютеров Univac 1108 Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory, JPL). Это была переписанная на FORTRAN версия более простого инструмента Tymshare RETRIEVE, начатая Джеком Хэтфилдом (Jack Hatfield) и завершённая Джебом Лонгом (Jeb Long). Затем К. Уэйн Ратлифф (C. Wayne Ratliff) переписал её на ассемблере Intel 8080 для PTSDOS на своём микрокомпьютере IMSAI 8080 и попытался продать под названием Vulcan — он разместил объявление в журнале BYTE, предлагая продукт за $50. Но, по его словам, эта идея не имела успеха.

После этого серийный предприниматель Эд Тейт (Ed Tate) нанял его и лицензировал Vulcan. Тейт основал новую компанию под названием Ashton-Tate и переименовал СУБД в dBASE II, чтобы придать ей более солидное звучание и оправдать повышение цены. Компания предлагала версию для CP/M как готовое ПО. Основатель Autodesk Джон Уокер (John Walker) в 1982 году отметил, что решение «продавалось как горячие пирожки по $800/шт.».

В том же году версия dBASE II для ПК стала одним из первых коммерческих бизнес-приложений для IBM PC. dBASE оставалась одним из отраслевых стандартов на протяжении 1980-х годов. В 1984 году появилась улучшенная версия dBASE III, а в 1986 году вышла dBASE III+ с новым пользовательским интерфейсом, а также печально известной командной строкой. В 1988 году вышла dBASE IV, но в неё не был включен обещанный компилятор для внутреннего языка программирования, который был интерпретируемым и использовался для интерактивной работы с базой.

Это упущение открыло окно возможностей для конкурентов. Например, Clipper от Nantucket поддерживала компиляцию, но не интерактивный режим, что защищало от судебных исков со стороны той же dBASE. В итоге Clipper была приобретена компанией Computer Associates. Ещё одним конкурентом стала СУБД FoxBase, разработанная Fox Software. Затем её название сменили на FoxPro, а после перехода в собственность Microsoft переименовали в Visual FoxPro (VFP).

Настоящей проблемой для Ashton-Tate и dBASE стало то, что её язык программирования был стандартизирован под именем xBase (чтобы избежать проблем с лицензированием), а формат файлов стал широко использоваться другими приложениями. Фактически на рынке присутствовало множество клонов, в основном повторяющих функциональность dBASE III+. В том числе были созданы и open source решения. Стандартизация формата и языка сделала невозможным получение прибыли dBASE LLC и положило конец её существованию. Но семейство xBase вполне процветает, несмотря на достаточно «почтенный возраст» для ПО.

