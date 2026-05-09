Слишком большой ЦОД для маленькой страны — создание гигаваттного дата-центра Microsoft в Кении застопорилось из-за нехватки электроэнергии

Планам Microsoft и компании G42 из ОАЭ построить крупный дата-центр в Кении пока что не суждено сбыться. По данным источников, реализация проекта застопорилась из-за нехватки энергии, сообщает Datacenter Dynamics. Новый кампус был частью планов Microsoft по запуску облачного региона на территории Восточной Африки, для внедрения облачных решений и цифровой трансформации бизнесов, клиентов и партнёров.

По словам кенийского президента Уильяма Руто (William Ruto), масштаб проекта повлияет на всю энергосистему страны — на гигаваттный кампус ЦОД придётся треть общего энергообеспечения страны. Кения намерена к 2030 году увеличить энергомощности до 10 ГВт, на развитие энергетики и инфраструктуры требуется $38 млрд. По имеющимся данным, обоснование проекта, т.н. «концептуальная записка», представленная в Министерство финансов Кении, не получило одобрение властей. К августу 2025 года стало очевидным, что проект в мае 2026 года запустить не удастся.

Впервые проект кампуса в Кении компании Microsoft и G42 предложили в мае 2024 года. Расчётные инвестиции должны были составить $1 млрд. Предполагалось, что ЦОД появится на юго-западе Кении. Первоначально его мощность должна была составить 100 МВт, а запитать его предполагалось от геотермальной энергии. На старте проекта компании заявляли, что ЦОД введут в эксплуатацию в следующие два года. Microsoft не только использовать «зелёную» энергию, но и применить передовые технологии водосбережения.

Хотя строительство ЦОД Microsoft приостановили, в регионе ведётся реализация других проектов, хотя и менее масштабных. Так, Nxtra, принадлежащая Airtel, строит ЦОД на 44 МВт в особой экономической зоне Тату-Сити (Tatu City) близ Найроби. В 2023 году EcoCloud начала строить ЦОД Project Eagle на геотермальной энергии в энергопарке KenGen Green Energy Park в Олкарии (Olkaria). Уже действующие дата-центры в основном расположены вблизи Найроби, в числе операторов — Safaricom, iXAfrica и Digital Realty.

