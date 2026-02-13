G42 из ОАЭ подписала соглашение о строительстве трёх дата-центров во Вьетнаме за $1 млрд

Базирующаяся в Абу-Даби (ОАЭ) компания G42, поддерживаемая государством, расширяет сферу присутствия. На днях она подписала соглашение с двумя вьетнамскими партнёрами для строительства во Вьетнаме трёх ЦОД, сообщает Datacenter Duynamics. G42 будет взаимодействовать с одной из крупнейших вьетнамских IT-компаний и ключевых для страны телеком-операторов FPT Corporation, а также конгломератом Viet Thai Group на условиях закрытого рамочного соглашения, которое предполагает выделение $1 млрд.

Хотя G42 и FPT Corporation уже имеют опыт работы в индустрии дата-центров, пока неизвестно, какую роль будет играть ещё один партнёр — Viet Thai Group. Компания известна преимущественно как владелец популярной сети кофеен Highlands Coffee и прочих бизнесов, связанных с ретейлом и обслуживанием индивидуальных клиентов. Ранее также говорилось об участии вьетнамского венчурного инвестора VinaCapital Investment Fund, причём речь шла о строительстве дата-центров общей стоимостью $2 млрд.

Вьетнамское правительство преуспело в попытках сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов. В июле 2024 года страна смягчила законы, касающиеся прав собственности иностранных игроков, сняв ограничение, запрещавшее последним иметь более 49 % доли в бизнесе. Это привлекло во Вьетнам больше инвесторов, в частности — в индустрию дата-центров и телекоммуникаций. Только в 2025 году южнокорейские конгломераты, включая KT, SK, LG и Samsung подписали соглашения с вьетнамскими компаниями для строительства в стране новых ЦОД.

Впрочем, иностранный бизнес и без того проявлял к стране повышенный интерес. Например, ещё в конце 2024 года появилась информация о том, что NVIDIA откроет во Вьетнаме свой центр исследований и разработок. В конце 2025 года эксперты Datacenter Knowledge сообщали о буме ЦОД в стране, потенциально способной стать новым цифровым хабом в Юго-Восточной Азии наряду с Сингапуром и Малайзией.

