Wistron потратит $0,9 млрд на расширение производства сетевого и ИИ-оборудования и инвестции в облако GMI

Тайваньский контрактный производитель Wistron инвестирует в течение ближайших нескольких лет NT$27,9 млрд ($0,9 млрд) в развитие бизнеса в области ИИ, облаков и сетей. Решение об этом было принято на недавнем заседании директоров компании, сообщил ресурс money.udn.com. Wistron объявила, что в связи с запланированным расширением бизнеса будет приобретено оборудование и проведена реконструкция завода в Синьчжу (Hsinchu) на сумму до $0,7 млрд.

Также предполагается направить $30,8 млн на продление аренды производственных площадей в Мексике до 2031 года. В заявлении Wistron отмечено, что в связи с высоким спросом со стороны клиентов она продолжает реализацию плана расширения завода в Мексике, завершение которого ожидается уже в следующем году. Wistron была названа в числе контрактных производителей-партнёров NVIDIA по сборке серверной платформы новейшего поколения Vera Rubin наряду с Foxconn и Quanta.

Дочерняя компания Wistron InfoComm построит во Вьетнаме новый завод, а также проведёт реконструкцию и приобретёт оборудование и технику на общую сумму до $134,8 млн в рамках программы по развитию бизнеса в сфере сетевых технологий. Кроме того, Wistron намерена инвестировать до $37 млн в компанию GMI Computing Holding посредством простого соглашения о долевом участии (SAFE, Simple Agreement for Future Equity) и подписки на привилегированные акции, чтобы укрепить позиции на рынке облачных сервисов следующего поколения.

В связи с ростом спроса на ИИ-решения Wistron стремится оперативно наращивать производственные мощности. По словам президента и гендиректора Wistron Джеффа Лина (Jeff Lin), большинство клиентов размещают долгосрочные 12-месячные заказы, т.ч. уже в 2026 году мощностей недавно введённого в эксплуатацию производственного комплекса AI Smart Campus Wistron в Чжубэе (Zhubei) может оказаться недостаточно для удовлетворения растущего спроса на ИИ-серверы.

В августе сообщалось о планах Wistron построить два завода по производству компонентов для суперкомпьютеров в Форт-Уэрт (Fort Worth, Техас), инвестировав в строительство и реконструкцию объектов $761 млн. Ожидается, что их запустят в эксплуатацию в 2026 году. До этого СМИ писали, что Wistron намерена открыть дочернее предприятие в США и вложить в производство на территории страны до $50 млн. Ещё одна тайваньская компания, Foxconn, планирует инвестировать в развитие ИИ-инфраструктуры в США в штате Висконсин в течение следующих четырёх лет $569 млн. Ещё $200 млн она потратила на развитие производства в Мексике.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: