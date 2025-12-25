Британская Nscale потратит $865 млн на размещение ИИ-оборудования в США

Британский стартап Nscale, специализирующийся на ИИ-инфраструктуре, намерен потратить $865 млн на размещение оборудование на территории США. В рамках соглашения сроком на 10 лет Nscale станут доступны 40 МВт в ещё не построенном дата-центре NC-1 компании WhiteFiber в Мэдисоне (Северная Каролина), сообщает Datacenter Knowledge. Речь идёт об очередных усилиях Nscale по развитию ИИ-инфраструктуры в Европе и США. Ранее в этом году было заявлено о намерении Nscale расширить присутствие в Северной Америке и построить новые дата-центры на «сотни мегаватт».

WhiteFiber инвестировала $150 млн в объект площадью около 93 тыс. м2 на участке площадью около 39 га. Он расположен к северу от Шарлотта (Charlotte, Северная Каролина). В сделке с Nscale объект NC-1 позиционируется, как ключевой центр ИИ-вычислений, поддерживающий рост инфраструктуры британской компании в США. В октябре 2025 года Nscale уже заключила контракт с Microsoft на поставку 104 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA для дата-центра мощностью 240 МВт в Барстоу (Barstow, Техас).

Соглашение с WhiteFiber предусматривает, что Nscale начнёт оплачивать 20 МВт мощности уже в апреле 2026 года, ещё 20 МВт — в мае. Также WhiteFiber согласилась предоставить Nscale в приоритетном порядке данные о любых доступных дополнительных мощностях. По словам представителя HyperFrame Research, в 2026 году будет всё больше сделок подобного рода.

WhiteFiber является дочерним предприятием канадской Enovum Data Centers. Компания заявила, что ведёт активные переговоры с несколькими ведущими кредитными организациями, связанные с неотложными работами по развёртыванию инфраструктуры в рамках сделки с Nscale.

В сентябре 2025 года Nscale привлекла $1,1 млрд в рамках раунда финансирования серии B для поддержки экспансии в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. По словам представителя стартапа, создаётся «инфраструктурная платформа будущего», ориентированная на искусственный интеллект. Одним из крупных партнёров Nscale является OpenAI с её проектом Stargate. Британский стартап, например, участвует в реализации Stargate UK и Stargate Norway.

