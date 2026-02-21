G42 из ОАЭ и Cerebras построят в Индии национальный ИИ-суперкомпьютер с царь-ускорителями WSE-3

Холдинг G42 из Абу-Даби (ОАЭ) и компания Cerebras в партнёрстве с Университетом искусственного интеллекта им. Мохаммеда бин Зайеда (MBZUAI) и Индийским центром развития передовых вычислительных технологий (C-DAC) развернут в Индии национальный ИИ-суперкомпьютер.

Технические подробности проекта не раскрываются. Отмечается лишь, что система обеспечит ИИ-производительность на уровне 8 Эфлопс (точность вычислений не указана). Комплекс, размещённый на территории Индии, будет эксплуатироваться в соответствии с местными требованиями к безопасности, а все обрабатываемые данные останутся в национальной юрисдикции. Иными словами, речь идёт о формировании суверенной вычислительной платформы.

Как отмечает The Register, в основу суперкомпьютера лягут ускорители Cerebras WSE-3. Эти изделия содержат 4 трлн транзисторов, 900 тыс. ядер и 44 Гбайт SRAM. Суммарная пропускная способность встроенной памяти достигает 21 Пбайт/с. Производительность составляет до 125 Пфлопс на операциях FP16. Таким образом, в составе НРС-системы могут быть задействованы 64 экземпляра Cerebras WSE-3.

После ввода в эксплуатацию новый суперкомпьютер станет доступен широкому кругу пользователей в Индии — от ведущих научных организаций, институтов и государственных структур до стартапов, малых и средних предприятий. Ожидается, что появление системы позволит ускорить инновации в области ИИ.

«Суверенная инфраструктура ИИ становится важнейшим компонентом национальной конкурентоспособности. Новый проект предоставит Индии такую платформу, позволив местным исследователям и предприятиям внедрять ИИ, обеспечивая при этом полную безопасность данных», — заявил Ману Джайн (Manu Jain), генеральный директор G42 India.

Нужно отметить, что в Индии активно развивается инфраструктуры для ИИ-вычислений. В частности, индийские Tata Group, Tata Consultancy Services (TCS) и OpenAI намерены развернуть в стране ИИ ЦОД мощностью до 1 ГВт. Вместе с тем индийский конгломерат Adani вложит $100 млрд в создание ЦОД общей мощностью 5 ГВт, снабжаемых возобновляемой энергией.

