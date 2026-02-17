Индийская Neysa привлечёт $1,2 млрд для расширения ИИ-облака

Индийский облачный стартап Neysa Networks Pvt. Ltd. Объявил о намерении привлечь до $1,2 млрд для расширения своей инфраструктуры дата-центров, сообщает Silicon Angle. Возглавляемый Blackstone консорциум обеспечит до половины суммы в виде акционерного финансирования, что обеспечит группе инвесторов мажоритарную долю в Neysa. Ещё $600 млн придётся на долговое финансирование. Компания рассчитывает, что привлечённые средства помогут утроить выручку в следующие несколько лет.

Как заявляет Blackstone, инвестиции позволят Neysa сыграть важную роль в развитии ИИ-инфраструктуры в Индии и дают возможность компаниям и государственным структурам эффективнее и быстрее внедрять ИИ-технологии. Сейчас Neysa управляет публичной облачной платформой, оптимизированной для ИИ-задач, которая, по слухам, основана на около 2 тыс. ИИ-ускорителей, наиболее передовыми из которых являются NVIDIA H200. Также платформа оснащена чипами более общего назначения NVIDIA L40S. Предлагаются и классические CPU-инстансы.

Neysa планирует увеличить количество используемых ИИ-ускорителей приблизительно в десять раз, до 20 тыс. По оценкам Blackstone, это примерно треть от всех ИИ-ускорителей, развёрнутых сейчас в индийских ЦОД. Впрочем, Neysa, вероятно захочет приобрести более современные решения, включая Vera Rubin. По-видимому, как минимум часть из них будет развёрнута в дата-центре в Хайдарабаде, о котором сообщалось в апреле 2025 года. Объект стоит как раз $1,2 млрд и вместит до 25 тыс. ИИ-ускорителей.

Помимо набора программных инструментов, компания предлагает и инфраструктурные сервисы. Платформа Neysa позволяет клиентам дообучать открытые ИИ-модели под конкретные задачи. Кроме того, разработчики могут создать несколько вариантов той или иной модели, чтобы выбрать наилучший при помощи инструментов Nesya, которые также помогают отслеживать эффективность использования таких кастомных моделей и обеспечивают средства безопасности и контроля доступа. Также компания намерена улучшить наблюдаемость и управляемость нагрузок.

