Amazon инвестирует $35 млрд в Индию к 2030 году для инноваций в сфере ИИ и создания рабочих мест

Amazon объявила о намерении вложить более $35 млрд в индийские подразделения компании до 2030 года в дополнение к уже потраченным здесь $40 млрд. Новые инвестиции направят на масштабирование активности и три стратегически важных направления: цифровизацию на основе ИИ, рост экспорта и создание рабочих мест.

В отчёте Keystone Strategy говорится, что инвестиции $40 млрд (в т.ч. выплаты сотрудникам и деньги на развитие инфраструктуры) сделали компанию крупнейшим зарубежным инвестором в стране, крупнейшим «катализатором» экспорта с помощью электронной торговли, и одним из ключевых создателей рабочих мест в Индии. Значительные средства затрачены на создание физической и цифровой инфраструктуры, в т.ч. пунктов обслуживания, логистических сетей, дата-центров и инфраструктуры цифровых платежей.

По данным Keystone, Amazon оцифровала более 12 млн малых предприятий, помогла увеличению объёма экспорта с помощью электронной коммерции на сумму $20 млрд, а в 2024 году обеспечила порядка 2,8 млн прямых и косвенных рабочих мест в различных отраслях индийской экономики, включая технологическую сферу, логистику, службы поддержки и др. с медицинским страхованием и обучением.

В Amazon утверждают, что влияние компании в стране выходит за рамки прямого трудоустройства сотрудников, она обеспечивает рабочие места в сфере упаковки, логистики и сопутствующих технологий, а также даёт возможность развития на своей торговой площадке тысячам малых предприятий. В 2030 году количество прямых и косвенных рабочих мест увеличится до 3,8 млн благодаря расширению бизнеса как самой Amazon, так и растущих сетей пунктов обслуживания и сервисов доставки — одновременно поддерживаются и смежные отрасли. Совокупный объём экспорта, связанный с электронной коммерцией, к 2030 году должен вырасти в четыре раза до $80 млрд.

Благодаря дополнительным вложениям $35 млрд Amazon намерена ускорить цифровую трансформацию в стране, укрепить местную инфраструктуру и поддержать инновации. Инвестиции соответствуют приоритетам Индии и направлены на расширение возможностей ИИ, улучшение логистики, поддержку роста малого бизнеса и создание новых рабочих мест.

Программа Amazon по внедрению ИИ во все сферы жизни должна помочь преобразовать цифровое пространство страны, поддерживая заявленную государством концепцию «ИИ для всех». К 2030 году Amazon намерена обеспечить преимущества ИИ 15 млн малых предприятий — продавцы на платформе Amazon.in уже используют ИИ-инструменты Seller Assistant, Next Gen Selling и др. Опыт покупок для сотен миллионов покупателей планируется улучшить с помощью инструментов Lens AI (визуальный поиск), интерактивных покупок с помощью Rufus и многоязычных интерфейсов.

Также планируется предоставить 4 млн школьников возможности обучиться навыкам работы с ИИ и познакомить их с карьерными возможностями в технологической сфере. Программа включает разработку учебной программы, посвящённой ИИ, экскурсии в технологические компании, практические занятия в «ИИ-песочнице» и обучение самих преподавателей. Инициатива напрямую поддерживает цели Национальной образовательной политики Индии от 2020 года.

О том, сколько именно средств выделят на ИИ-инфраструктуру, включая ЦОД AWS, не сообщается. В начале 2025 года AWS выделила $8,3 млрд только на строительство одного облачного региона — AWS Asia-Pacific в Мумбаи (Mumbai). Регион работает с 2016 года, к 2022 году компания инвестировала в него $3,7 млрд. В 2022 году она запустила облачный регион в Хайдарабаде (Hyderabad). Обязательство потратить $8,3 млрд на ЦОД в Мумбаи — часть более обширного инвестиционного плана, в рамках которого AWS намеревалась потратить в Индии $12,7 млрд. Также, по слухам, компания планировала инвестировать $6,95 млрд в регион в Хайдарабаде.

Последние новости об Amazon появились вскоре после того, как Microsoft объявила о планах потратить $17,5 млрд на ИИ-инфраструктуру в Индии к 2030 году. В октябре 2025 года Google подтвердила о реализации проекта по строительству кампуса ЦОД в штате Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh), планируется потратить $15 млрд за пять лет.

