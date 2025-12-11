Microsoft инвестирует в Индию $17,5 млрд для масштабирования ИИ-инфраструктуры

Компания Microsoft заявила о крупных инвестициях в ИИ-инфраструктуру в размере $23 млрд, большая часть из этих средств предназначена Индии — IT-гигант делает ставку на один из самых быстрорастущих рынков цифровых проектов в мире, сообщает Reuters.

Доля индийских инвестиций составит $17,5 млрд — это крупнейшие вложения компании в азиатском регионе. Они станут развитием двухлетнего инвестиционного проекта объёмом $3 млрд. Новый, четырёхлетний план вступает в силу в 2026 году и обеспечит Microsoft самое масштабное присутствие на местном рынке облачных вычислений. Хотя момент не самый удачный из-за некоторой напряжённости между Нью-Дели и Вашингтоном, возникшей из-за торговых пошлин и зашедших в тупик переговорах о торговой сделке.

Благодаря наличию в стране порядка 1 млрд интернет-пользователей и обилию IT-специалистов высокой квалификации Индия стала ключевым регионом для американских капиталовложений, техногиганты охотно инвестируют миллиарды долларов в развитие ИИ в стране. Соответствующие ЦОД стали для Индии шансом воспользоваться экономическим бумом на рынке высоких технологий, учитывая то, что её возможности по производству полупроводников пока ограничены.

Так или иначе, Microsoft заявила, что новый кампус ЦОД в Хайдарабаде (Hyderabad) станет крупнейшим облачным регионом компании в Индии, включающим три зоны доступности. Как ожидается, его введут в эксплуатацию в середине 2026 года. Также компания расширит три действующих региона в Ченнаи, Хайдарабаде и Пуне. Правда, по данным Datacenter Dynamics, регион в Мумбаи переведён в статус т.н. «reserved access region» с ограниченным доступом. Дополнительно она удвоила январское обещание обучить 20 млн жителей Индии навыкам работы с ИИ до конца десятилетия. Компания интегрирует возможности Azure OpenAI в местные платформы e-Shram и National Career Service (NCS), оптимизируя подбор вакансий, способствуя развитию навыков и др. для более чем 310 миллионов работников.

Microsoft также заявила, что инвестирует CA$7,5 млрд ($5,42 млрд) в Канаду в следующие два года. Новые облачные мощности должны ввести в эксплуатацию во II половине 2026 года. Это часть общего плана инвестиций Microsoft в Канаду в объёме CA$19 млрд в 2023–2027 гг. В частности, компания намерена расширить предложение Azure Local в стране. Кроме того, Microsoft взаимодействует с ИИ-стартапом Cohere для предложения передовых ИИ-моделей компании на платформе Azure. В ноябре сообщалось о планах компании инвестировать $10 млрд в ИИ-инфраструктуру в Португалии, а также $15 млрд в ОАЭ.

Как прогнозирует консалтинговая компания Colliers, к 2030 году общая мощность ЦОД в Индии вырастет более чем втрое и составит порядка 4,5 ГВт. В Индии на Microsoft работает более 22 тыс. человек, в Канаде — около 5,3 тыс. В октябре Google объявила о намерении инвестировать в строительство ИИ ЦОД в штате Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh) $15 млрд за пять лет, это станет крупнейшим вложением гиганта в стране. В январе AWS объявила о намерении вложить в страну $8,3 млрд, а теперь Amazon увеличила инвестиции до $30,5 млрд. В целом, как сообщает Reuters, ожидается, что Microsoft и другие американские облачные провайдеры только в 2025 году более $400 млрд на ИИ-проекты и ЦОД по всему миру.

