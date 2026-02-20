OpenAI и Tata договорились о строительстве 1 ГВт ИИ ЦОД в Индии

Индийские Tata Group, Tata Consultancy Services (TCS) и OpenAI анонсировали новое стратегическое партнёрство. Подразделение HyperVault компании TCS и OpenAI займутся строительством ИИ-инфраструктуры в Индии, сообщает Datacenter Dynamics. Многолетнее партнёрство предусматривает реализацию совместного проекта в несколько этапов. Для начала TCS построит ИИ-инфраструктуру на 100 МВт, в будущем возможно её масштабирование до 1 ГВт.

По словам главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), Индия уже является лидером по внедрению искусственного интеллекта. С её талантами, амбициями и сильной правительственной поддержкой у неё очень хорошие позиции для того, чтобы самой творить своё будущее. OpenAI при сотрудничестве с Tata Group работают над строительством инфраструктуры, подготовкой специалистов и заключением локальных соглашений для создания «ИИ с Индией, для Индии и в Индии» таким образом, что многие люди в стране смогут получить доступ к ИИ-инструментам и получать от этого выгоду.

Создание ЦОД HyperVault анонсировали в ходе квартального отчёта в прошлом октябре. В планах значится постройка в стране дата-центров Stargate с жидкостным охлаждением общей мощностью 1 ГВт. В предприятие инвестировала частная инвестиционная компания TPG. Как заявляют в Tata, глубокое сотрудничество между OpenAI и Tata Group знаменует важную веху в планах Индии по превращению в глобального лидера в сфере искусственного интеллекта с подготовкой местной молодёжи для преуспевания в новую эру.

Согласно договорённости, сотрудники Tata получат доступ к корпоративной версии бота OpenAI — Enterprise ChatGPT. Кроме того, компании будут совместно разрабатывать специальные ИИ-решения. Ранее HyperVault заявляла, что будет применять ускорители AMD на своих объектах, OpenAI также ранее обязалась внедрить оборудование на основе решений AMD.

Помимо аренды больших облачных мощностей у гиперскейлеров, OpenAI строит и собственные дата-центры в разных локациях мира в рамках инициативы Stargate. Компания рассчитывает на объекты в многочисленных городах США, а также на локации в Норвегии, Великобритании, ОАЭ и Южной Корее. Имеются планы строительства ЦОД в Аргентине и Канаде. Слухи о том, что OpenAI рассматривает Индию для реализации своих проектов, появились в сентябре 2025 года.

