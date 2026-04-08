Дебютировала машина баз данных Tantor XData Gen3 на платформе AMD

Компания «Тантор Лабс», входящая в «Группу Астра», анонсировала машину баз данных Tantor XData третьего поколения (Gen3). Решение, как сообщается, ориентировано на крупных корпоративных заказчиков, которые ранее не могли перейти на отечественные продукты из-за архитектурных ограничений классического PostgreSQL.

«Тантор Лабс» отмечает, что крупный бизнес работает с объёмными и разнородными нагрузками, и при переходе на решения на базе PostgreSQL могут возникать различные сложности. Среди них названы отсутствие нативного горизонтального масштабирования, ухудшение производительности при большом количестве соединений и трудности при работе со смешанными транзакционными и аналитическими операциями. В результате, крупные компании продолжают эксплуатировать платформы Oracle, SAP и IBM, откладывая переход на российские альтернативы.

В машине Tantor XData Gen3, как утверждается, описанные ограничения устранены. В частности, не требуется привязка к одному серверу. Базы данных могут расширяться без «архитектурного потолка». При этом происходит линейное масштабирование платформы: то есть подсистемы вычислений и хранения масштабируются независимо друг от друга в соответствии с конкретной нагрузкой. Кроме того, реализовано общее хранилище с высоким показателем IOPS: оно обеспечивает на уровне кластера производительность, сопоставимую с локальными накопителями. Приложение обращается к одной базе, а система самостоятельно балансирует нагрузку и отрабатывает сбои.

В основу Tantor XData Gen3 положены процессоры AMD EPYC. Задействована проприетарная распределённая файловая система Tantor PFS, которая работает поверх высокоскоростной сети RDMA (InfiniBand или RoCEv2) и протокола NVMe-oF. Всем узлам кластера доступно единое блочное устройство с задержками, сопоставимыми с использованием локальных SSD.

За отказоустойчивость и балансировку отвечает технология Tantor RAC (Real Application Clusters) с одним пишущим и несколькими читающими узлами с автопереключением на реплику с минимальным временем простоя, умным прокси и согласованностью на уровне сессий. Упомянуты конвейерная запись WAL, возможность параллельной обработки запросов на всех узлах кластера, механизм CSN (commit sequence number) для повышения производительности и устранения узких мест при высокой конкуренции транзакций, инструменты балансировки нагрузки и управления соединениями.

В целом, как утверждается, машина Tantor XData Gen3 предлагает крупным бизнес-пользователям возможность полноценной одновременной обработки транзакционных и аналитических запросов (HTAP). Решение позиционируется в качестве российской альтернативы Oracle Exadata, SAP HANA и IBM Netezza.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: