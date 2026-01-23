Yandex B2B Tech запустила сервис горизонтального масштабирования PostgreSQL

Yandex B2B Tech (бизнес-группа «Яндекса», объединяющая технологии и инструменты компании для корпоративных пользователей, включая продукты Yandex Cloud и «Яндекс 360») сообщила о запуске сервиса горизонтального масштабирования СУБД PostgreSQL в облачной инфраструктуре Yandex Cloud.

Новый инструмент получил название Yandex Managed Service for Sharded PostgreSQL и построен на базе SPQR (Stateless Postgres Query Router) — системы горизонтального масштабирования PostgreSQL через шардирование, основанной на технологиях Yandex Open Source. Решение позволяет увеличивать производительность баз данных без смены СУБД, распределять нагрузку по шардам и сохранять работу бизнес-приложений без изменений кода благодаря единому PostgreSQL‑совместимому эндпоинту.

По умолчанию в PostgreSQL функций горизонтального масштабирования (добавление новых серверов в систему и распределение нагрузки между ними) нет. При этом именно оно позволяет справиться с огромными объемами данных, когда вертикальное масштабирование (увеличение мощности одного сервера) не работает. Yandex Managed Service for Sharded PostgreSQL работает на уровне протокола PostgreSQL. Это предполагает полную совместимость с разными редакциями СУБД. На начало 2026 года это версии 14, 15, 16, 17 и 18. Сервис полностью совместим со стандартными типами данных PostgreSQL, включая JSONB.

Платформа Yandex Cloud объединяет 18 сервисов для работы с OLTP- и OLAP-нагрузками. Недавно компания также запустила управляемые сервисы на базе решений с открытым исходным кодом — Yandex Managed Service for Spark и сервис управления распределённым аналитическим массивно‑параллельным движком обработки больших данных Trino.

