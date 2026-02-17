«Яндекс» сообщила неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, завершившийся 31 декабря 2025 года. Выручка компании выросла за IV квартал год к году на 28 % до 436,0 млрд руб. и на 32 % за весь год до 1441,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила за квартал 53,5 млрд руб., увеличившись на 70 % год к году, и 141,4 млрд руб. за 2025 год (рост — 40 %). Скорректированный показатель EBITDA вырос в IV квартале год к году на 80 % до 87,8 млрд руб., за 2025 год рост составил 49 % — до 280,8 млрд руб.

Выручка сегмента «Б2Б Тех» выросла за квартал год к году на 42 % до 13,9 млрд руб., за 2025 год — на 48 % — до 48,2 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA за IV квартал составил 2,9 млрд руб., увеличившись на 95 %, за 2025 год рост показателя составил 141 % — до 9,4 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась за отчётный квартал на 5,7 п.п. до 20,9 %, за 2025 год — на 7,6 п.п. до 19,6 %. В 2026 году компания ожидает рост выручки порядка 20 % год к году и скорректированный показатель EBITDA около 350 млрд руб.

Компания отметила, что по темпам роста «Б2Б Тех» в IV квартале по-прежнему существенно опережал российский рынок корпоративных IT-решений — в 1,9 раза. Основная часть клиентов Yandex Cloud — внешние, на них приходится 93 % выручки направления. Количество клиентов выросло на 17 % год к году до почти 51 тыс. Львиную долю выручки (54 %) приносят крупные компании.

Доля выручки от ИИ- и ИБ-сервисов, выросла почти в два раза до около 9 % от общей выручки Yandex Cloud. Сервисами безопасности пользовался каждый четвёртый коммерческий клиент. За 2025 год выручка ИБ-сервисов выросла в 2,3 раза год к году. Решения on-premise, которые помогают привлекать крупный бизнес, принесли в 2025 году 3,4 % от выручки Yandex Cloud. Отдельно отмечается, что темп роста корпоративных ИИ-сервисов значительно опережает рыночный. Так, квартальная выручка Yandex AI Studio выросла почти вдвое, до 2 млрд руб. Потребление токенов посредством API выросло примерно всемеро — 234 млрд токенов за весь 2025 год, из них более 150 млрд пришлось на IV квартал.

Сервисами Яндекс 360 пользуются более 170 тыс. компаний, а их ежемесячная аудитория превышает 102 млн пользователей. На конец 2025 года общее количество платных учётных записей Яндекс 360 составило 8,1 млн, при этом свыше 2,2 млн приходится на крупные организации. Ежемесячная аудитория облачного сервиса «Яндекс Диск» составляет 61,5 млн человек. Также сообщается, что запущено тестирование «Яндекс Документов» и «Яндекс Диска» в варианте on-premise. До конца 2026 года в формате on-premise станут доступны в общей сложности 11 сервисов Яндекс 360.

