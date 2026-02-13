От «можем заменить» к «инженерной трезвости»: российские разработчики пересматривают подходы к импортозамещению

Отечественный IT-сегмент перешёл от лозунга «можем всё заменить» к «инженерной трезвости». Об этом свидетельствует проведённый OCS Distribution опрос игроков рынка, результаты которого были озвучены в рамках прошедшего в Москве технологического форума «IT-Ось 2026». Исследование проводилось осенью 2025 года и охватило более 100 российских вендоров — производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения.

Согласно представленным OCS Distribution данным, доля российских компонентов в продуктах отечественных вендоров в среднем составляет 55–60 %. При этом степень локализации во многом зависит от типа решения: у ПО она составляет 77 %, у «железа» — 40 %. В перспективе разработчики софта намерены либо сохранить текущий уровень, либо увеличить его незначительно — на 10–20 %. Среди производителей IT-оборудования практически каждая вторая компания (43 %) собирается наращивать долю отечественных компонентов.

«Разработчики софта имеют высокие показатели локализации, поэтому большинство намерено сохранить текущий уровень или немного увеличить его. У производителей оборудования несколько иная ситуация. Им есть куда расти. Однако возможностей для импортозамещения компонентов становится всё меньше — об этом прямо говорит практически каждый третий вендор "железа"», — говорит OCS Distribution. В производстве вычислительного, телекоммуникационного и прочего высокотехнологичного оборудования для дальнейшей локализации уже требуются значительные инвестиции в R&D.

В настоящий момент темпы локализации определяет не стратегия компании, а объективные технологические и индустриальные ограничения. «Следующий рывок требует объединения усилий разных участников IT-рынка. Нужны не просто партнёрства, а большие технологические альянсы, которые позволят создавать спрос на российские базовые технологии и поддерживать его на необходимом для окупаемости уровне. Дистрибьюторы, например, как держатели инженерной экспертизы и глубокой продуктовой аналитики могут координировать этот процесс», — говорит OCS.

