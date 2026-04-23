ЦСР: В 2025 году российский рынок СУБД превысил 100 млрд руб.

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал ежегодное исследование рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных за 2025 год «Рынок систем управления и обработки данных в России: текущее состояние и перспективы развития до 2032 года».

Согласно оценкам Gartner, в 2025 году мировой рынок СУБД вырос на 15,1 %, до $136 млрд. В 2026 году, по прогнозам, объём мирового рынка вырастет на 18,4 % до около $161 млрд руб. Драйверами роста выступают экспоненциальное увеличение объёмов данных (173,4 Збайт в 2025 году, ожидаемый рост в три раза с 2025 по 2029 год), усложнение аналитических нагрузок, масштабирование ИИ-сценариев и популярность облачных сервисов.

Российский рынок СУБД развивается в русле глобальных тенденций, но с выраженной спецификой суверенизации, отметили исследователи. Специфика российского рынка заключается как в усиленном регуляторном давлении, так и в существенно большей доле on-premise решений, а также появлении нишевых продуктов из-за вынужденного ускоренного импортозамещения.

После активного роста в период 2023–2024 гг. динамика роста стабилизировалась, и в 2025 год рынок вырос на 13,9 % до 101,9 млрд руб. Согласно прогнозу, в период с 2025 по 2032 годы среднегодовой рост рынка СУБД составит 15,6 %, что выше роста глобального рынка, а также российского ИТ-сектора (12,5 % в год до 2030 года). Объём рынка СУБД к 2032 году составит 281 млрд руб.

Доля зарубежных продуктов и услуг в новых продажах незначительно сократилась в 2025 году, составляя около 9 %. Ожидается, что к 2032 году она сократится до 1 %. Однако большая доля зарубежных решений сохраняется в инсталляционной базе, составляя более 50 % по оценке участников рынка. Для сравнения, в 2022 году этот показатель равнялся 73 %. Вместе с тем возврат к прежней модели зависимости от иностранных технологий участники рынка считают маловероятным.

Исследование показало, что большую часть рынка (80 %) составляют продажи ПО, а оставшиеся 20% – это услуги. Подавляющую долю рынка занимает ПО СУБД, на втором месте — оказание услуг (техническая поддержка, консалтинг и профессиональные сервисы), затем средства управления данными. В части продаж ПО СУБД крупнейшая доля приходится на СУБД общего назначения (51 %) и аналитические СУБД (38 %). Заметную долю в структуре расходов конечных заказчиков занимают затраты на разработку систем управления и обработки данных собственными силами. По данным опроса производителей, расходы на in-house разработку систем данной категории составили не менее 27 млрд руб.

Лидирует по объёмам продаж ПО собственной разработки «Группа Arenadata», занявшая 8,6 % рынка в 2025 года и также лидирующая по темпам роста (+1,9 п.п. г/г). На втором месте по продажам — компания Postgres Pro с долей в 6,5 %, лидировавшая ранее по темпам роста. В прошлом году её доля рынка сократилась на 3,8 п.п. Далее следуют Yandex B2B Tech — 2,8 %, DIS Group — 2,7 %, Тантор Лабс — 1,3 %.

Дальнейшее развитие рынка будет определяться сочетанием регуляторных и технологических факторов, говорят аналитики. Существенным фактором его дальнейшего роста выступает ужесточение регуляторных требований к защите данных и использованию отечественного ПО, включая требования к объектам КИИ, и планы по переходу на российские решения в ключевых отраслях экономики. Также ему будет способствовать постепенный переход от in-house-разработки в пользу тиражируемых коммерческих продуктов в связи с ростом зрелости отечественного ПО и с усилением требований, в том числе к крупным компаниям с государственным участием.

В ЦСР отметили, что на рынке наблюдаются значительные изменения на фоне перехода от фрагментированных решений и ускоренного импортозамещения к созданию полноценных платформ для управления данными. Конкуренция сдвигается в сторону экосистемного подхода, где основное внимание уделяется комплексным предложениям, включающим транзакционную и аналитическую обработку, инструменты управления данными и интегрированные ИИ-механизмы. Также наблюдается формирование нового сегмента решений, направленных на безопасную обработку данных в сочетании с СУБД — предварительная оценка составляет 2–3 % от ёмкости рынка в 2025 году.

Дальнейшее развитие рынка будет определяться не только задачами импортозамещения, но и требованиями к производительности, надёжности и безопасности систем. Существенное влияние на его рост окажут государственные инвестиции, направляемые на реализацию цифровых программ. Правительство поставило задачу завершить переход 80 % компаний ключевых отраслей России на отечественное ПО уже к 2030 году в рамках курса на обеспечение «суверенитета данных и сохранения информации пользователей в контуре России». В числе сдерживающих рост факторов исследователи указали высокую стоимость внедрения, дефицит квалифицированных кадров, нынешнюю фрагментацию и недостаточную зрелость прикладных экосистем.

