Релиз российской облачной платформы KeyStack 2026.1: расширенная Enterprise-функциональность и архитектура Secure by Default

Компания «Ключевые ИТ-решения» (ITKey) объявила о выходе релиза KeyStack 2026.1 — платформы для построения частных и публичных облаков в корпоративном и государственном сегментах.

Ключевой особенностью KeyStack версии 2026.1 стало использование OpenStack Epoxy как базового слоя. Это обеспечило продукту поддержку технологии GPU passthrough (прямое подключение к GPU-устройству) для ИИ-нагрузок без дополнительных расходов ресурсов гипервизора, поддержку OVN Southbound Relay для построения масштабируемых SDN-сетей между географически распределёнными центрами обработки данных, а также возможность обновления программного комплекса без остановки сервисов. Дополнительно платформа получила ряд доработок, усиливающих контроль, мониторинг и безопасность облачной инфраструктуры. В KeyStack 2026.1 реализован сквозной аудит с передачей реального IP-адреса пользователя в SIEM, детализированная история операций в AdminUI с возможностью фильтрации и экспорта, централизованный планировщик задач, а также механизм резервного копирования с автоматической проверкой восстановления и SHA256-валидацией.

Отдельное внимание специалистами ITKey было уделено интеграции с системами Prometheus, Grafana и AlertManager, позволяющими расширить возможности мониторинга облачных сред и оптимизировать потребление вычислительных ресурсов.

С точки зрения информационной безопасности в новой версии платформы реализован комплексный подход Secure by Default, подразумевающий использование строгих настроек и протоколов сразу после установки платформы. В систему встроены механизмы автоматической ротации mTLS-сертификатов и учётных данных, контроль выполнения задач через белые списки, а также сквозной аудит в формате CADF. Это снижает риски утечек данных, несанкционированных действий и ошибок эксплуатации без усложнения управления системой.

По словам разработчика, новая функциональность KeyStack ориентирована на крупные организации с распределённой IT-инфраструктурой и повышенными требованиями к надёжности и защите данных. В числе таковых называются банки, государственные структуры, телеком-операторы, ритейл и промышленные предприятия.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: