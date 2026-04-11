К 20-летию облака AWS в Amazon S3 появился файловый доступ

 
AWS представила новый сервис Amazon S3 Files, который «напрямую соединяет любые вычислительные ресурсы AWS с вашими данными в Amazon S3». Компания отметила, что благодаря новому сервису «Amazon S3 становится первым и единственным облачным объектным хранилищем, обеспечивающим полнофункциональный высокопроизводительный файловый доступ к вашим данным». Хранилище обеспечивает полную семантику ФС (NFS 4.1+) и низкую задержку, при этом ваши данные никогда не покидают S3, подчеркнула компания. Новая функция появилась через 20 лет после запуска облака AWS — именно S3-хранилище стало первым публичным облачным сервисом. Он заработал в марте 2006 года.

Объектные хранилища традиционно не используются в HPC-задачах, поскольку обычно требуется POSIX-доступ на чтение и запись отдельных файлов, а не изменение целых объектов и семантика GET/PUT/DELTE. Amazon S3 отдаёт приоритет надёжности и низкой стоимости, в то время как HPC-нагрузкам обычно необходим очень быстрый доступ с низкой задержкой, а цена и надёжность являются второстепенными факторами, пишет HPCwire. S3 Files на базе EFS обеспечивает семантику ФС, такую как согласованность данных при чтении после записи, блокировка файлов и права POSIX в сочетании с масштабируемостью, надёжностью и экономичностью S3. S3 Files уже доступен в 34 регионах AWS.

S3 Files интеллектуально преобразует ФС-операции в эффективные S3-запросы. Файловые приложения работают с данными S3 без изменений в коде, ИИ-агенты сохраняют данные и совместно используют их в разных конвейерах, а инструменты и приложения могут работать с файлами в S3 напрямую из любого инстанса, контейнера и функции. S3 Files использует многоуровневое кеширование данных (и метаданных) для снижения задержки доступа (менее 1 мс) и обеспечивает совокупную пропускную способность чтения до нескольких Тбайт/с. Размер файла по умолчанию для автоматического чтения из традиционного S3 составляет 125 Кбайт. Файлы меньшего размера могут оказаться в высокопроизводительном хранилище и стать доступными через NFS, если служба хранения сочтёт это необходимым; пользователи могут изменить этот параметр.

Хотя, возможно, S3 Files, не будет таким же быстрым, как Lustre (который также предлагает AWS), это всё равно довольно быстрый файловый доступ. Поставщики файловых хранилищ, такие как NetApp и Qumulo, уже предоставляют комбинированные сервисы файлового и объектного хранения в AWS. Теперь они столкнутся с усилением конкуренции, отметил ресурс Blocks & Files. Например, есть Amazon FSx for NetApp ONTAP, Dell PowerScale for AWS, VAST AI OS и Cloud Native Qumulo (CNQ). Так, CNQ тоже предлагает более 1 Тбайт/с и 1 млн IOPS при использовании стандартных клиентов NFS.

Аналитики рассматривают нововведение как стратегический шаг AWS по позиционированию S3 как основного слоя хранения данных для ИИ-агентов и современных приложений, выходящий за рамки традиционного использования ИИ в озерах данных и пакетной аналитике, пишет InfoWorld. Ранее предприятиям, разрабатывающим и развёртывающим агентные системы и другие современные ИИ-приложения, обычно приходилось либо формировать отдельную СХД с файловым доступом, либо создавать слой трансляции для работы с S3-хранилищем, отмечает Pareekh Consulting. S3 Files упростит архитектуру хранения, объединив озёра данных, файловые системы и промежуточные уровни хранения в рамках Amazon S3.

