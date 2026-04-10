Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud

Американская Wasabi Technologies, специализирующаяся на «горячих» облачных хранилищах, купит у Seagate облачное хранилище Lyve Cloud. Это позволит Wasabi укрепить позиции на рынке объектных S3-хранилищ. Сделка обусловлена тем, что клиенты ищут альтернативы традиционным облачным гиперскейлерам, сообщает Silicon Angle.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются, но уже известно, что Seagate получит долю в капитале Wasabi. Последняя объявила о планах со временем интегрировать Lyve Cloud в основной бизнес Wasabi. Покупка стала свидетельством стратегических изменений как для продавца, так и для покупателя. Оператор облачных хранилищ Wasabi получит в своё распоряжение большую клиентскую базу и дополнительные возможности для масштабирования, а Seagate сможет сосредоточиться на основном бизнесе по выпуску накопителей и СХД, сохранив потенциал роста благодаря получению доли в капитале Wasabi. Кроме того, благодаря инвестициям Seagate у Wasabi появился новый партнёр, поэтому в компании ожидают, что сделка поможет перейти от конкуренции с Seagate к партнёрству.

Платформа корпоративного хранения данных Lyve Cloud работает с 2021 года и стремится обеспечить «предсказуемое» ценообразование, безопасность и соответствие отраслевым нормативам. В своё время Seagate построила этот бизнес в ответ на растущий запрос на облачные хранилища с контролируемым ценообразованием, особенно для крупных данных — резервного копирования, аналитики и видео. Компании-клиенты, оперирующие петабайтами данных, всё чаще обращают внимание на возможность «пересмотреть» цены в облаках, особенно схемы оплаты за выгрузку, а также сложные механизмы ценообразования. Провайдеры вроде Wasabi стремятся привлечь их фиксированными ценами и упрощённой тарификацией.

Ожидается, что сделка укрепит позиции Wasabi на рынке резервного копирования и восстановления данных. Обе компании продолжат взаимодействие с компаниями, отвечающими за решения в сфере безопасности, включая Veeam Software, Rubrik и Commvault Systems. Одной из целей сделки называется упрощение операций для клиентов, использующих хранилища нескольких поставщиков одновременно.

Инициатива Lyve Cloud — часть более обширного плана Seagate, пытавшейся создать экосистему, связанную со своим оборудованием для хранения данных, в т.ч. патнёрство с поставщиками управляемых сервисов и решений для резервного копирования. С продажей этого бизнеса Seagate фактически отказывается от прямой конкуренции с облачными хранилищами, при этом она сохраняет косвенное участие в бизнесе благодаря доле в капитале. По имеющимся данным, клиенты Lyve Cloud перейдут на платформу Wasabi, управляющей глобальной сетью облачных хранилищ. Акцент делается на совместимость с Amazon S3.

По данным Datacenter Dynamics, в начале года Wasabi привлекла $70 млн в раунде акционерного финансирования, доведя капитализацию до $1,8 млрд. Раунд возглавила L2 Point Management, участие также приняли Everpure (ранее Pure Storage) и действующие инвесторы, включая Fidelity Management & Research Company. На тот момент Wasabi заявляла, что финансирование будет использовано на поддержку расширения ИИ-инфраструктуры, масштабирования глобального присутствия и развития продуктового портфолио. В ноябре 2025 года Wasabi представила новый класс облачных хранилищ, оптимизированный для работы с ИИ-моделями и большими объёмами данных, а также запустила новый облачный регион в Сан-Хосе (Калифорния).

