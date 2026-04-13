Lenovo завершила покупку Infinidat, которая оценивается в $500 млн

Lenovo Group сообщила о завершении приобретения Infinidat, израильского поставщика высокопроизводительных решений для корпоративного хранения данных, о котором было объявлено в январе 2025 года. Это первая сделка Lenovo в Израиле за многие годы. По оценкам экспертов, покупка Infinidat обошлась более чем в $500 млн, хотя ранее капитализация компания достигала $1,6 млрд. Анонсируя сделку, Lenovo сообщила о планах создать местный ЦОД и расширить своё присутствие в Израиле, сигнализируя о долгосрочных планах, выходящих за рамки самой сделки.

Компания Infinidat, основанная в 2011 году, разрабатывает высокопроизводительные СХД, используемые в таких областях, как финансовые сервисы, здравоохранение, телекоммуникации и государственный сектор. В ней работает около 500 чел., из них примерно 300 в Израиле. В соответствии с условиями сделки, Infinidat войдёт в качестве бизнес-подразделения в состав группы инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG). Сделка, как ожидается, укрепит позиции Lenovo на глобальном рынке корпоративного хранения данных и расширит возможности компании по предоставлению готовой к использованию ИИ-инфраструктуры данных клиентам по всему миру.

Как отметил ресурс CTech, приобретение Infinidat отражает более широкий сдвиг в бизнес-модели Lenovo. Компания, некогда известная как крупнейший в мире производитель ПК, неуклонно расширяет портфель инфраструктурных решений. Покупка Infinidat позволит ей укрепить положение в верхнем сегменте корпоративных СХД, где надёжность, производительность и киберустойчивость имеют решающее значение. «С Infinidat мы значительно расширяем наши возможности корпоративного хранения данных и ускоряем предоставление отказоустойчивой, высокопроизводительной инфраструктуры данных, которая обеспечивает работу ИИ, аналитики и критически важных рабочих нагрузок», — заявил президент ISG.

Ранее Lenovo провела реструктуризацию ISG, которая обошлась в $285 млн, с целью улучшения структуры затрат этой бизнес-группы. В частности, была проведена «оптимизация продуктового портфеля, повышение квалификации персонала и обеспечение устойчивого повышения производительности». Как ожидается, это обеспечит ежегодную экономию более $200 млн в течение следующих трёх лет и ускорят трансформацию ISG в сторону прибыльного и устойчивого роста. Несмотря на рекордный прирост выручки в последнем квартале, чистая прибыль компании снизилась на 21 % в годовом исчислении, а ISG полтора десятилетия испытывает проблемы с прибыльностью.

