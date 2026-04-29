Ёмкость отгруженных за квартал Nearline-накопителей Seagate выросла в полтора раза

Компания Seagate обнародовала показатели деятельности в III квартале 2026 финансового года, который был закрыт 3 апреля. Выручка составила $3,11 млрд, увеличившись на 44 % по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего финансового года, когда было получено $2,16 млрд.

На продукты для дата-центров пришлось примерно 80 % от общей квартальной выручки Seagate — $2,5 млрд. Это на 55 % больше по сравнению с результатом годичной давности: тогда продажи в указанном сегменте равнялись $1,62 млрд. Оставшиеся 20 %, или $612 млн, обеспечили все прочие решения: по сравнению с III кварталом предыдущего финансового года, когда было получено $545 млн, отгрузки в денежном выражении поднялись на 12 %.

За трёхмесячный период Seagate поставила накопители суммарной вместимостью 199 Эбайт. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 144 Эбайт. Таким образом, зафиксирован рост на 39 %. По направлению Nearline-устройств продажи в ёмкостном выражении подскочили практически в полтора раза (на 47 %) — со 120 до 175 Эбайт. Отгрузки накопителей других классов за год не изменились, оставшись на уровне 24 Эбайт.

Чистая прибыль Seagate, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта (GAAP), составила $748 млн против $340 млн годом ранее, что соответствует росту на 120 %. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу поднялась с $1,57 до $3,27.

В IV квартале текущего финансового года Seagate прогнозирует выручку в объёме $3,45 млрд ± $100 млн. Одним из главных драйверов роста компания называет высокий спрос на накопители для ЦОД, обусловленный стремительным расширением инфраструктуры ИИ.

