Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов

Amazon.com объявила финансовые результаты за I квартал, закончившийся 31 марта 2026 года. Квартальные показатели по выручке и прибыли превзошли ожидания Уолл-стрит. Также следует отметить рост продаж облачного подразделения Amazon Web Services (AWS) на 28 % до $37,59 млрд, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, ожидавших рост на 25 % (по данным Reuters). Это самый быстрый темп роста за последние 15 кварталов. Акции компании выросли на внебиржевых торгах на 4 %.

Выручка Amazon увеличилась по итогам I квартала 2026 года на 17 % год к году до $181,52 млрд при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $177,30 млрд (по данным CNBC). Чистая прибыль выросла до $30,26 млрд, или $2,78 на разводнённую акцию, по сравнению с $17,13 млрд, или $1,59 на разводнённую акцию, в I квартале 2025 года, превысив также прогноз аналитиков LSEG в размере $1,64 на разводнённую акцию.

Выручка AWS за квартал составила $37,59 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных StreetAccount, в размере $36,64 млрд. Операционная прибыль AWS достигла $14,16 млрд по сравнению с $11,55 млрд годом ранее, что превышает консенсус-прогноз аналитиков в $12,84 млрд (по данным SiliconANGLE) и подчеркивает сохраняющуюся прибыльность сегмента по мере масштабирования предприятий в сфере ИИ.

«Значительное ускорение роста продаж AWS — это главная новость», — отметил старший аналитик Investing.com, добавив, что клиенты Amazon «полностью осваивают новые рабочие нагрузки, особенно в области ИИ». Вместе с тем следует отметить, что рост продаж облачного подразделения Google Cloud холдинга Alphabet составил в первом квартале 63 % до $20 млрд, превысив прогноз роста на 50 %. В свою очередь, Microsoft сообщила, что продажи её облачной платформы Azure и связанных с ней сервисов выросли на 40 %.

Amazon сообщила, что ее портфель кастомных чипов, включая процессоры Graviton, ускорители Trainium и DPU Nitro, превысил годовой оборот в $20 млрд, демонстрируя трёхзначные темпы роста. За последний год Amazon развернула более 2,1 млн чипов для ИИ, при этом на Trainium приходится более половины. Среди крупных заказчиков значатся Meta✴ и Uber. «Мы находимся в разгаре одного из самых важных переломных моментов в нашей жизни, мы занимаем выгодное положение для лидерства, и я очень оптимистично смотрю в будущее наших клиентов и Amazon», — отметил генеральный директор Энди Джасси (Andy Jassy). Кроме того, пересморт соглашения Microsoft и OpenAI сыграет на руку AWS.

Компания сообщила, что расходы на основные средства и оборудование за квартал выросли до $44,2 млрд, превысив прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $43,6 млрд. В то же время свободный денежный поток за последние 12 мес. снизился до $1,2 млрд, что на 95 % меньше, чем годом ранее, в основном из-за инвестиций в ИИ, заявила компания. В феврале Amazon сообщила, что её капитальные затраты достигнут $200 млрд в 2026 году, что значительно больше, чем в прошлом году. Джасси заявил в своем письме акционерам в этом месяце, что большая часть расходов компании в 2026 году окупится в 2027 и 2028 годах. Компания намерена ускорить строительство ЦОД.

Выручка в сегменте онлайн-магазина, который по-прежнему занимает наибольшую долю в общем объёме продаж Amazon, выросла на 12 % до $64,25 млрд, что выше прогнозируемых аналитиками $62,7 млрд. Доход от рекламы вырос на 24 % в годовом исчислении до $17,24 млрд, превысив ожидания Уолл-стрит в 21,2 %. В текущем квартале Amazon ожидает получить выручку в диапазоне от $194 до $199 млрд при прогнозе аналитиков LSEG в размере $188,9 млрд. Операционная прибыль, согласно собственному прогнозу компании, во II квартале составит от $20 до $24 млрд. По данным StreetAccount, аналитики прогнозируют операционную прибыль в размере $22,65 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: