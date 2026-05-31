Snowflake потратит $6 млрд на чипы AWS, в том числе на Arm-процессоры Graviton

Компания Snowflake, специализирующаяся на облачных решениях для обработки данных с использованием ИИ, объявила о заключении пятилетнего соглашения о стратегическом сотрудничестве (SCA) с AWS, в рамках которого обязалась потратить $6 млрд на многолетние инфраструктурные проекты, включая использование серверных Arm-процессоров Amazon Graviton, а также ИИ-ускорителей. Компании не раскрывают, о каком поколении Graviton идёт речь, сообщает The Next Web.

Для оценки, насколько крупной является сделка для компаний, ненамного больше — около $7 млрд — Snowflake получила выручки от своих сервисов через AWS Marketplace с момента основания компании в 2012 году. В 2020 году Snowflake объявила о пятилетнем облачном контракте с AWS на сумму $1,2 млрд, который впоследствии был увеличен до $2,5 млрд в 2023 году. Эта эволюция иллюстрирует растущую важность облачной инфраструктуры в развитии ИИ. Только в 2025 году расходы Snowflake на услуги AWS составили $2 млрд.

За последние несколько лет Snowflake перевела большую часть вычислительных ресурсов с процессоров Intel и AMD на инстансы на базе Graviton, отметил The Register. Согласно соглашению, Snowflake будет запускать и обучать свои модели и сервисы генеративного ИИ, используя комбинацию ускорителей, работающих в AWS, и Graviton.

Сделка также отражает собственный рост Snowflake: в среду компания опубликовала финансовые результаты за I квартал 2027 финансового года, закончившийся 30 апреля, которые значительно превзошли прогнозы Уолл-стрит. Компания сообщила о скорректированной прибыли в 39 центов на акцию при выручке в $1,39 млрд (+33 % г/г). Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали 32 цента на акцию прибыли и выручку в $1,32 млрд (по данным CNBC). Прогноз компании на текущий квартал также был оптимистичным. Snowflake прогнозирует во II финансовом квартале скорректированную операционную маржу на уровне 12,5 % при выручке в размере от $1,415 до $1,420 млрд. Прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, по операционной марже составляет 11,9 %, по выручке от продажи продуктов — $1,37 млрд. После объявления о финансовых результатах и сделке с AWS акции Snowflake подскочили примерно на 38 %.

Обязательство Snowflake запускать свои облачные рабочие нагрузки на Graviton в масштабе является важным подтверждением жизнеспособности концепции Arm-серверов, которая незаметно меняет экономику облачной инфраструктуры уже пять лет, отметил The Next Web. Сделка подчёркивает растущую роль Arm-процессоров в ЦОД. IDC считает, что инвестиции Snowflake в AWS отражают то, как быстро корпоративные рабочие нагрузки ИИ адаптируются к потребностям долгосрочной инфраструктуры, пишет Data Center Knowledge. В ISG отмечают, что соглашение указывает на более широкий переход от экспериментальных развертываний ИИ к более долгосрочному спросу на инфраструктуру.

Соглашение предоставляет Snowflake доступ к чипам AWS Graviton в то время, когда вычислительные мощности для ИИ ограничены, отметил ресурс GuruFocus. Оно также приближает инструменты Snowflake для хранения данных, аналитики и ИИ к AWS, где многие из её клиентов уже запускают свои рабочие нагрузки. Это важно для Snowflake, поскольку инвесторы опасались, что ИИ может навредить бизнесу традиционных компаний-разработчикой ПО, а не помочь им. Это обновление изменило ситуацию на Уолл-стрит. Snowflake заявила, что растёт спрос на такие инструменты, как Cortex Code и Snowpark, которые помогают компаниям создавать приложения ИИ и модели машинного обучения, используя собственные данные. Например, предлагаемая уже несколько лет Snowflake платформа Cortex AI может преобразовывать естественный язык в SQL-запросы, обобщать данные и проводить анализ настроений.

Что касается AWS, то сделка с Snowflake продолжила серию крупных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Anthropic взяла на себя крупные многолетние обязательства перед AWS; OpenAI в начале этого года подписала значимое соглашение с AWS, несмотря на продолжающееся сотрудничество с её конкурентом Microsoft Azure. В прошлом месяце AWS заключила соглашение с Meta✴ о поставке миллионов чипов Graviton для удовлетворения растущих потребностей компании в вычислительных мощностях для ИИ. Это стало большой победой для AWS, поскольку несколькими месяцами ранее Meta✴ заключила сделку с Google Cloud на $10 млрд.

