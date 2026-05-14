Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm

AMD добилась значительных успехов в сегменте серверных процессоров в I квартале 2026 года. По оценкам Mercury Research, на EPYC пришлось 46,2 % рынка серверных процессоров в денежном выражении, что стало новым историческим максимумом у компании в этой категории продукции. При этом в количественном выражении доля AMD EPYC в общем объёме продаж в сегменте гораздо меньше — 27,4 % (последовательный рост на 230 базисных пунктов), что указывает на их гораздо более высокую среднюю цену продажи (ASP) по сравнению с конкурентами.

Общий объём поставок серверных процессоров увеличился примерно на 6 % последовательно и примерно на 19 % год к году. Больше половины рынка серверных чипов в количественном выражении (54,9 %, снижение на 370 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом) принадлежит Intel. И судя по её доле рынка в денежном выражении в размере 53,8 % и доле в количественном выражении, можно с уверенностью предположить, что средняя цена серверных процессоров Intel Xeon ниже, чем у AMD EPYC.

По данным Mercury Research, на Arm-процессоры ля ЦОД приходится около 17,7 % (последовательный рост на 140 базисных пунктов), что составляет почти пятую часть от общего объёма поставок в I квартале 2026 года. Вместе с тем, не уточняется, идёт ли речь о продукции Ampere и других производителей Arm-процессоров, или же о собственных разработках таких компаний, как Google, AWS или Microsoft.

В 2026 году ключевым трендом на рынке ИИ стало активное внедрение ИИ-агентов и мультиагентных систем, что обусловило высокий спрос на процессоры и успех AMD. При развёртывании агентного ИИ растёт роль CPU, что привело к изменению конфигурации вычислительных систем от традиционного соотношения, когда один процессор работает в паре с четырьмя или даже восемью ускорителями, в сторону соотношения один к одному.

Благодаря возросшему спросу AMD сейчас продаёт каждый произведённый процессор, а Intel реализует заинтересованным клиентам даже то, что ранее списывалось как брак. Вместе с тем в настоящее время AMD удаётся добиваться более высоких средних цен на свою продукцию.

