Dell выпустила ИИ-сервер PowerEdge XE9785 с ускорителями AMD Instinct MI355X

Компания Dell анонсировала сервер PowerEdge XE9785 на аппаратной платформе AMD, предназначенный для ресурсоёмких задач в области ИИ, включая обучение моделей и инференс. Двухсокетное устройство выполнено в форм-факторе 10U и оснащено воздушным охлаждением.

Допускается установка двух процессоров AMD EPYC 9005 Turin, насчитывающих до 192 вычислительных ядер. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM суммарным объёмом до 6 Тбайт. Во фронтальной части могут быть установлены до 16 NVMe-накопителей E3.S (PCIe 5.0) общей вместимостью до 245,76 Тбайт или до 10 NVMe-изделий U.2 суммарной ёмкостью до 153,6 Тбайт. Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера М.2.

Сервер несёт на борту восемь ускорителей AMD Instinct MI355X с 288 Гбайт памяти HBM3E (8 Тбайт/с). Задействован интерконнект AMD Infinity Fabric. В качестве альтернативного варианта предлагается конфигурация с восемью ускорителями NVIDIA HGX B300 и технологией NVIDIA NVLink. Питание обеспечивают 12 блоков мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium (с возможностью горячей замены).

Габариты системы составляют 439,5 × 482,3 × 1044,7 мм, масса — 172,3 кг (с установленными картами MI355X). В зоне GPU находятся 15 вентиляторов, в области CPU — пять (все с поддержкой горячей замены). Среди прочего упомянуты слот OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8), два сетевых порта RJ45, интерфейс Mini-DisplayPort, по одному порту USB Type-A и Type-C.

Кроме того, компания Dell объявила о возможности использования ускорителей AMD Instinct MI350P в составе своих серверов PowerEdge XE7745 и R7725. Эти устройства рассчитаны на приложения ИИ, платформы виртуализации, базы данных и пр.

