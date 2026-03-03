Gigabyte представила ИИ-сервер G893-ZX1-AAX4 на базе AMD Instinct MI355X

Gigabyte Technology анонсировала сервер G893-ZX1-AAX4, предназначенный для выполнения ресурсоёмких задач, таких как ИИ-инференс, сложное моделирование и пр. Новинка построена на аппаратной платформе AMD.

Устройство типоразмера 8U рассчитано на два процессора EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa в исполнении Socket SP5 (LGA 6096) с показателем TDP до 500 Вт. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800/6400. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe). Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD формата M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Реализованы восемь разъёмов PCIe 5.0 x16 для однослотовых карт расширения FHHL и четыре разъёма PCIe 5.0 x16 для двухслотовых карт FHHL.

В оснащение входят восемь ускорителей AMD Instinct MI355X OAM. Применяется полностью воздушное охлаждение с 15 вентиляторами диаметром 80 мм в области GPU-лотка, шестью кулерами на 60 мм в зоне материнской платы и четырьмя вентиляторами диаметром 80 мм в секции PCIe. Питание обеспечивают 12 блоков мощностью 3000 Вт каждый с сертификатом 80 PLUS Titanium.

Сервер оборудован контроллером ASPEED AST2600, двумя сетевыми портами 10GbE на базе Intel X710-AT2 (RJ45), выделенным сетевым портом управления 1GbE (RJ45), двумя портами USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), аналоговым разъёмом D-Sub. Диапазон рабочих температур — от +10 до +30 °C. Габариты составляют 447 × 351 × 923 мм.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: