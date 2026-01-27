Giga Computing представила ИИ-сервер на базе NVIDIA GB200 NVL4 с СЖО

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte Group, пополнила ассортимент серверов моделью XN24-VC0-LA61, ориентированной на ИИ-задачи и другие ресурсоёмкие нагрузки. Устройство выполнено в форм-факторе 2U на аппаратной платформе NVIDIA GB200 NVL4.

В общей сложности задействованы четыре GPU поколения Blackwell со 186 Гбайт памяти HBM3E каждый (пропускная способность до 8 Тбайт/с) и два CPU Grace с 480 Гбайт памяти LPDDR5X (пропускная способность до 512 Гбайт/с). Применяется GPU — GPU интерконнект NVIDIA NVLink и CPU — GPU интерконнект NVIDIA NVLink-C2C. Реализована система прямого жидкостного охлаждения.

Доступны четыре сетевых порта OSFP InfiniBand XDR на 800 Гбит/с или два порта Ethernet на 400 Гбит/с на базе NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC. Кроме того, имеется порт 1GbE на основе Intel I210-AT и выделенный сетевой порт управления 1GbE. В оснащение входит контроллер ASPEED AST2600. Во фронтальной части расположены восемь посадочных мест для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe) с жидкостным охлаждением. Опционально может быть установлен DPU NVIDIA BlueField-3.

Есть внутренний разъём для SSD типоразмера M.2 2242/2260/2280/22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x4, слот PCIe 5.0 х16 для карты FHHL с СЖО и ещё один разъём PCIe 5.0 х16 FHHL. Предусмотерны коннекторы USB 3.2 Gen1 Type-A, Micro-USB, Mini-DP и RJ45.

Сервер имеет габариты 438 × 87 × 900 мм и массу 42,8 кг. За питание отвечают четыре блока мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C.

