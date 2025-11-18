ИИ-сервер с турбонаддувом: Giga Computing G494-SB4 вмещает восемь двухслотовых ускорителей и предлагает дополнительный модуль охлаждения

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte, пополнила ассортимент ИИ-серверов моделью G494-SB4-AAP2, построенной на аппаратной платформе Intel. Система может нести на борту до восьми PCIe-ускорителей — например, NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Intel Gaudi3 или NVIDIA H200 NVL.

Сервер выполнен в форм-факторе 4U. Допускается установка двух процессоров Intel Xeon 6500P и 6700P поколения Granite Rapids-SP с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей DDR5 (RDIMM-6400 или MRDIMM-8000). Во фронтальной части расположены 12 отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe), SATA-3 или SAS-4; допускается горячая замена.

Сервер располагает восемью слотами для ИИ-ускорителей FHFL PCIe 5.0 x16, четырьмя разъёмами для карт расширения типоразмера FHHL с интерфейсом PCIe 5.0 x16 (по два спереди и сзади) и тремя слотами для низкопрофильных (LP) карт, также оснащённых интерфейсом PCIe 5.0 x16. Присутствуют сетевой адаптер Intel X710-AT2 с двумя портами 10GbE (разъёмы RJ45 на лицевой панели), выделенный сетевой порт управления 1GbE (RJ45) и контроллер ASPEED AST2600. Предусмотрены два порта USB 3.2 Gen1 Type-A и аналоговый коннектор D-Sub.

За питание отвечают четыре блока мощностью 3000 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. Реализовано воздушное охлаждение с двумя системными вентиляторами диаметром 40 мм и 12 вентиляторами диаметром 60 мм. Дополнительно доступен блок из четырёх 80-мм вентиляторов. Он добавляет около 120 мм к глубине сервера, но зато позволяет использовать восемь 600-Вт ускорителей.

Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C (до +25 °C при использовании H200 NVL). Габариты составляют 448 × 176 × 880 мм, масса — 66,8 кг. Гарантирована совместимость с Red Hat Enterprise Linux 10.0 и выше, а также с Windows Server 2025.

