Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T

Компания Giga Computing (дочерняя структура Gigabyte) анонсировала сервер R284-A91-AAL3 для задач НРС. Новинка, выполненная в форм-факторе 2U, использует аппаратную платформу Intel с двумя процессорами Xeon 6900 семейства Granite Rapids-AP с показателем TDP до 500 Вт.

Система располагает 24 слотами для модулей оперативной памяти DDR5: могут использоваться изделия RDIMM-6400 и MRDIMM-8800. В оснащение входят контроллер ASPEED AST2600, два сетевых порта 1GbE на основе Intel I350-AM2, выделенный сетевой порт управления 1GbE, два разъёма USB 3.0 Type-A и интерфейс Mini-DP. Предусмотрено по одному слоту PCIe 5.0 x16 для карты FHHL и OCP NIC 3.0 (PCIe 5.0 x16).

Особенностью сервера является наличие 16 фронтальных отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T (PCIe 5.0 x8). Такие изделия, в частности, ранее представила компания Innodisk. Модули CXL дают возможность масштабировать ресурсы памяти системы для выполнения сложных задач. Кроме того, там же предусмотрены четыре посадочных места для E3.S NVMe SSD (PCIe 5.0). Есть два тыльных отсека для SFF-устройств SATA/SAS-4 с возможностью горячей замены и два внутренних коннектора M.2 для SSD формата 2280/22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x4.

Габариты сервера составляют 438 × 87,5 × 815 мм, масса — 21,2 кг. Питание обеспечивают два блока с резервированием мощностью 2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. Применено воздушное охлаждение с четырьмя системными вентиляторами диаметром 80 мм. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Гарантирована совместимость с Windows Server 2025. Опционально может быть установлен модуль TPM 2.0.

