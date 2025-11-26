Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte, анонсировала сервер G4L3-ZX1-LAT4, предназначенный для задачи ИИ и НРС. Эта мощная машина на аппаратной платформе AMD оснащена системой прямого жидкостного охлаждения (DLC), отводящей тепло и от CPU, и от GPU.

Сервер выполнен в форм-факторе 4U. Он может нести на борту два процессора EPYC 9004 Genoa или EPYC 9005 Turin (до 192 вычислительных ядер) в исполнении Socket SP5 с показателем TDP до 500 Вт. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400. Во фронтальной части находятся восемь отсеков для SFF-накопителей NVMe; кроме того, есть два внутренних коннектора M.2 2280/22110 для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и x1.

Новинка располагает восемью ускорителями AMD Instinct MI355X OAM. Предусмотрены восемь разъёмов для однослотовых карт FHHL с интерфейсом PCIe 5.0 x16 и четыре разъёма для двухслотовых карт FHHL (также PCIe 5.0 x16). Питание обеспечивают шесть блоков с резервирование мощностью 5200 Вт (сертификат 80 PLUS Titanium). Помимо СЖО, задействован ряд системных вентиляторов: 4 × 60 мм в зоне материнской платы, 4 × 80 мм в области слотов PCIe и 4 × 60 мм в лотке GPU. Диапазон рабочих температур — от +10 до +30 °C.

Сервер оснащён двумя сетевыми портами 10GbE на основе адаптера Intel X710-AT2, выделенными сетевыми портами 1GbE во фронтальной и тыльной частях, контроллером Aspeed AST2600, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и аналоговым разъёмом D-Sub. Опционально может быть добавлен модуль TPM 2.0. Габариты сервера составляют 447 × 175,5 × 901 мм.

