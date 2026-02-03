Giga Computing представила материнские платы для рабочих станций на базе Intel Xeon 600

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte Group, анонсировала одни из первых материнских плат для построения рабочих станций на новейшей аппаратной платформе Intel Xeon 600. Дебютировали модели MW94-RP0 и MW54-HP0 на наборе логики Intel W890 с возможностью установки одного процессора в исполнении LGA 4710-2 (Socket E2) с показателем TDP до 350 Вт.

Модель MW54-HP0 получила четырёхканальную подсистему памяти DDR5 (восемь слотов с поддержкой RDIMM-6400 и MRDIMM-8000) и 80 линий PCIe 5.0. Реализованы восемь портов SATA-3, три коннектора M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), пять слотов PCIe 5.0 x16, два сетевых порта 2.5GbE на основе Intel I226-LM и выделенный сетевой порт управления 1GbE. В набор разъёмов входят один порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Гбит/с), пять портов USB 3.2 Gen2x1 Type-A (10 Гбит/с), аналоговый интерфейс D-Sub, последовательный порт, три гнезда RJ45 и набор аудиогнёзд.

В свою очередь, плата MW94-RP0 располагает восьмиканальной подсистемой памяти (восемь слотов для модулей DDR5) и 128 линиями PCIe 5.0. В оснащение входят два разъёма MCIO 8i (4 × NVMe; PCIe 5.0), один коннектор SlimSAS 8i (2 × NVMe; PCIe 4.0), два коннектора SlimSAS 4i (8 × SATA), четыре разъёма M.2 2280/22110 (PCIe 5.0 x4), шесть слотов PCIe 5.0 x16, два сетевых порта 10GbE на базе Intel X710-AT2 и выделенный сетевой порт управления 1GbE. Интерфейсный блок содержит один порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C и три порта USB 3.2 Gen2x1 Type-A, разъём D-Sub, последовательный порт, три гнезда RJ45 и аудиогнёзда на 3,5 мм.

Обе новинки укомплектованы контроллером ASPEED AST2600 и звуковым кодеком Realtek ALC897 HD Audio. Диапазон рабочих температур — от +10 до +40 °C. Плата MW54-HP0 выполнена в форм-факторе ATX с размерами 304,8 × 244 мм, версия MW94-RP0 — E-ATX с габаритами 304,8 × 330,2 мм.

