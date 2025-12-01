Giga Computing развернёт производство серверного оборудования в Индии

Компания Giga Computing, подразделение Gigabyte Group, объявила о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве с Syrma SGS Technology Limited — индийским поставщиком услуг в области производства электроники. Речь идёт о выпуске серверной продукции Giga Computing на заводе в Индии.

Отмечается, что Syrma SGS обладает богатым опытом изготовления различного IT-оборудования, включая серверы, материнские платы для ноутбуков и настольных компьютеров. Кроме того, эта фирма специализируется на системной интеграции. Предприятие Syrma SGS располагается в Ченнаи (столица штата Тамилнад на востоке Индии) неподалёку от локального представительства Giga Computing.

По условиям соглашения, Syrma SGS на первом этапе начнёт сборку серверных материнских плат Gigabyte, включая модели MS73-HB0 и MZ33-AR1 для процессоров Intel Xeon и AMD EPYC соответственно. Впоследствии сотрудничество планируется расширять: в частности, на заводе Syrma SGS будут производиться полноценные серверные системы Giga Computing с возможностью экспорта.

Предполагается, что партнёрство позволит, с одной стороны, поддержать инициативу Make in India. С другой стороны, Giga Computing получит возможность усилить позиции на индийском рынке, а также укрепить цепочки поставок в Южной Азии, что поможет повысить эффективность и гибкость работы.

«Индия — один из самых динамичных и перспективных рынков в сегменте вычислительной инфраструктуры, и локальное изготовление продукции играет важную роль в поддержании этого роста. Партнёрство с Syrma SGS открывает нам доступ к проверенному производству высококачественной электроники, а клиентам в Индии — к материнским платам и серверам мирового класса», — говорит Энди Нео (Andy Neo), директор по продажам Giga Computing.

