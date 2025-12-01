MiTAC представила ИИ-сервер G4826Z5 с ускорителями AMD Instinct MI355X и СЖО

Компания MiTAC анонсировала высокопроизводительный GPU-сервер G4826Z5 на аппаратной платформе AMD, предназначенный для ресурсоёмких задач ИИ и НРС. Кроме того, представлены стойки и вычислительные кластеры на его основе.

Сервер G4826Z5U2BC-355X-755 выполнен в форм-факторе 4U. Нижняя 2U-секция содержит два процессора AMD EPYC 9005 Turin и 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для SFF-накопителей; кроме того, есть два внутренних коннектора M.2 для SSD (NVMe). Верхний 2U-модуль несёт на борту восемь ускорителей AMD Instinct MI355X, оборудованных 288 Гбайт памяти HBM3E с пропускной способностью до 8 Тбайт/с.

Машина G4826Z5 получила систему жидкостного охлаждения, которая охватывает CPU- и GPU-секции. Предусмотрена функция обнаружения утечек. Подсистема питания с резервированием выполнена по схеме: 1+1 мощностью 3200 Вт и 3+3 мощностью 15 600 Вт. Все блоки питания имеют сертификат 80 Plus Titanium и допускают горячую замену.

На основе G4826Z5 формируется стоечная система (MR1100L-64355X-01): она содержит восемь GPU-серверов, что в сумме даёт 64 ускорителя и 18,4 Тбайт памяти HBM3E. Стойка также укомплектована коммутаторами 400GbE на 64 и 32 порта, двумя коммутаторами 1GbE на 48 портов, сервером управления B8056G68CE12HR-2T-TU, сервером хранения B8056T70AE26HR-2T-HE-TU и блоком распределения охлаждающей жидкости (CDU) в формате 4U.

В свою очередь, стойки объединяются в кластеры из четырёх и восьми штук. Это в сумме обеспечивает 32 и 64 сервера GPU и 256 и 512 ускорителей Instinct MI355X соответственно. Таким образом, максимальная конфигурация включает приблизительно 147 Тбайт памяти HBM3E.

