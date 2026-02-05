Omdia прогнозирует рост цен на всё более дефицитные серверные CPU

В 2026 году дата-центры могут столкнуться не только с уже имеющимся дефицитом памяти, но и не менее серьёзной проблемой, связанной с ограничением поставок классических серверных процессоров, сообщает The Register со ссылкой на аналитику Omdia. Тем не менее, эксперты ожидают, что поставки будут расти двузначными темпами. В обзоре Cloud and Datacenter Market Snapshot компания Omdia сообщила, что серверных CPU тоже не хватает и это, вероятно, приведёт к росту цен и увеличению общей стоимости вычислительных систем.

По мнению экспертов, как минимум отчасти это связано со сложностью переноса объёмов производства между разными техпроцессами. По мере масштабирования планов производителям CPU приходится выпускать продукцию на разных техпроцессах, например 3 нм и 5 нм. При этом перераспределение объёмов производства между разными технологическими линиями — процесс довольно сложный и трудоёмкий. Дефициту может способствовать и более высокий, чем ожидалось, процент брака готовой продукции.

Как считает Omdia, в результате цены на серверные процессоры, возможно, вырастут на 10–15 % из-за дефицита предложения. Стоит учесть, что крупнейшие клиенты имеют долгосрочные соглашения с производителями с фиксированными ценами, иначе прогнозы были бы ещё хуже. Вместе с тем акции AMD и Intel упали из-за слабого, по мнению инвесторов, прогноза.

Любые проблемы с CPU усугубят непростую ситуацию в цепочке поставок IT-оборудования. На фоне дефицита цены на DRAM-модули в данном квартале, вероятно, почти удвоятся, а цены на память NAND вырастут более чем на 30 %. Обычная DRAM оказалась в дефиците не в последнюю очередь потому, что производители перепрофилировали свои мощности на выпуск высокорентабельных продуктов — HBM-модулей для ИИ-ускорителей.

Omdia обеспокоена тем, что дефицит оперативной памяти может сказаться на темпах производства серверов, что способно повлиять на сроки завершения уже реализуемых проектов ЦОД. Тем не менее, эксперты прогнозируют рост поставок серверов в 2026 году на 12 %. Основным драйвером выступает «цикл обновления» — необходимость закупки новых серверов общего назначения, что будет способствовать увеличению их поставок. При этом дефицит памяти называется большей угрозой, чем нехватка процессоров.

Что касается стоек с серверами на базе ИИ-ускорителей, Omdia предполагает, что в 2026 году будет поставлено не менее 71 тыс. единиц с IT-нагрузкой более 100 кВт, в основном на базе систем NVIDIA NVL72. Благодаря высокому спросу на ИИ-инфраструктуру, Omdia ожидает, что в следующем году спрос увеличится ещё на 56 %, появятся и первые «сверхплотные» стойки мощностью более 200 кВт и дело на этом, вероятно, не закончится.

