86 P-ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 8 каналов DDR5-6400/8800: Intel представила чипы Xeon 600 для рабочих станций

Корпорация Intel представила процессоры семейства Xeon 600 для рабочих станций. В основу чипов положена архитектура Xeon 6700P Granite Rapids. Изделия приходят на смену Xeon W-2500/W-3500 (Sapphire/Emerald Rapids), которые дебютировали летом 2024 года.

Процессоры Xeon 600 содержат вычислительные ядра Redwood Cove, количество которых варьируется от 12 до 86. Для сравнения, решения Xeon W-3500 насчитывают максимум 60 ядер. Важно отметить, что задействованы исключительно производительные Р-ядра (энергоэффективные Е-ядра в конструкцию не входят). Благодаря технологии многопоточности возможна обработка одновременно до 172 потоков инструкций.

Базовая тактовая частота у новых CPU варьируется от 2,0 ГГц до 3,5 ГГц, а частота в турбо-режиме — от 4,6 до 4,9 ГГц. Объём кеша третьего уровня составляет от 48 до 336 Мбайт, показатель TDP — от 150 до 350 Вт. В серию вошли модели с разблокированным множителем для разгона («Х» в обозначении).

Чипы Xeon 630 начального уровня предлагает четыре канала памяти DDR5 и 80 линий PCIe 5.0, в то время как более мощные процессоры Xeon 650/670/690 содержат восемь каналов памяти и 128 линий PCIe 5.0. Говорится о возможности использования модулей RDIMM-6400 и MRDIMM-8000 (только Xeon 670/690). Максимально допустимый объём ОЗУ составляет 4 Тбайт. Реализована поддержка CXL 2.0, что позволяет формировать дополнительны пулы памяти.

По заявлениям Intel, по сравнению с процессорами для рабочих станций предыдущего поколения прирост производительности в однопоточном режиме у Xeon 600 составляет до 9 %, в многопоточном режиме — до 61 %. Улучшения затронули встроенный аппаратный ускоритель Intel AMX (Advanced Matrix Extensions), предназначенный для повышения производительности в задачах ИИ, глубокого обучения и анализа данных. Если ранее он поддерживал операции INT8 и BFloat16, то теперь добавлен режим FP16. Среди прочего упомянуты технологии Intel vPro Enterprise и Intel Deep Learning Boost.

Xeon 600

В паре с процессорами Xeon 600 будет использоваться новый набор логики Intel W890. Для подключения к CPU служит канал DMI 4.0 x8, обеспечивающий пропускную способность немногим менее 16 Гбайт/с. Чипсет предусматривает поддержку интерфейса USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с), портов SATA-3, дополнительных линий PCIe 4.0, сетевых интерфейсов 1GbE и 2,5GbE, а также Wi-Fi 7.

При заказе процессоров Xeon 600 корпорация Intel призывают клиентов убедиться, что новая платформа подходит для их рабочих нагрузок. Чипы поступят в продажу в конце марта по цене от $499 до $7699. Некоторые модели будут доступны в коробочной версии: это изделия Xeon 654 (18 ядер), Xeon 658X (24 ядра), Xeon 676X (32 ядра), Xeon 678X (48 ядер) и Xeon 696X (64 ядра). Материнские платы на чипсете W890 готовят такие компании, как ASUS, Supermicro и Gigabyte. Готовые системы на основе Xeon 600 предложат Dell, HP, Supermicro, Boxx, Pudget Systems и другие поставщики.

Вместе с тем, как отмечает The Register, время для анонса Xeon 600 выбрано не совсем удачно. Чипы выходят на рынок на фоне проблем с цепочками поставок, из-за которых резко подскочили цены на память. Так, комплект из восьми модулей DDR5 RDIMM на 32 Гбайт каждый обойдётся более чем в $4000: это примерно на $1500 больше, чем шестью месяцами ранее. Сформировавшаяся ситуация может негативно отразиться на спросе на Xeon 600 среди потребителей.

