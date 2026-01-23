Слабый прогноз из-за дефицита компонентов уронил акции Intel, которая решила сосредоточиться на серверных продуктах

Компания Intel объявила результаты за IV квартал и 2025 финансовый год, завершившийся 27 декабря 2025 года. Хотя результаты за квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, из-за слабого прогноза на текущий квартал, а также предупреждения о дефиците поставок, акции компании упали в пятницу на 15 %, сообщил ресурс CNBC. Впрочем, несмотря на падение акций после квартального отчёта, компания по-прежнему демонстрирует уверенный старт в 2026 году и с начала года её ценные бумаги выросли в цене на 47 %.

Выручка Intel за IV квартал составила $13,7 млрд, что на 4 % меньше год к году, но выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $13,4 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) равняется 15¢ при прогнозе аналитиков от LSEG в 8¢. Компания сообщила о чистом убытке (GAAP) за отчётный квартал в размере $591 млн, или 12¢ на разводнённую акцию. Годом ранее у неё тоже был чистый убыток, но меньше — $126 млн, или 3¢ на акцию.

Intel объявила, что в текущем квартале рассчитывает на безубыточность по скорректированной прибыли на акцию и выручку в диапазоне от $11,7 до $12,7 млрд. Оба показателя оказались ниже прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, ожидающих прибыль в размере 5¢ на акцию при выручке в $12,51 млрд.

Как сообщает ресурс SiliconANGLE, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) объяснил снижение прогноза проблемами с поставками компонентов, которых не хватает для удовлетворения сезонного спроса. По его словам, компания пытается решить эту проблему, повышая эффективность производства или выход годной продукции, чтобы увеличить поставки. «Наша производительность соответствует нашим внутренним планам», — сказал генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), отметив, что она по-прежнему ниже того уровня, которого ему хотелось бы достичь.

Выручка подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), которое специализируется на продуктах для ЦОД и ИИ, выросла год к году на 9 % до $4,74 млрд. Операционная прибыль подразделения составила $1,25 млрд. Выручка потребительской группы Client Computing Group (CCG) упала на 7 % до $8,19 млрд. Подразделение Intel Foundry, которое занимается производством чипов, получило выручку в размере $4,51 млрд, что выше год к году на 4 %. При этом его операционный убыток составил $2,51 млрд. Годом ранее подразделение тоже сработало с убытком, составившим $2,25 млрд при выручке $4,34 млрд.

Как отметил The Register, по сравнению с катастрофой, которой стал для Intel 2024 финансовый год, прошедший год был значительно лучше. В 2025 году компания понесла убытки всего в $267 млн при выручке в $52,9 млрд. Это значительно лучше рекордных убытков в $18,8 млрд годом ранее. В ходе общения с аналитиками Зинснер признал, что компания оказалась в затруднительном положении после того, как неправильно оценила спрос на свою продукцию для ЦОД, что привело к дефициту мощностей в течение квартала.

Дело в том, что полгода назад почти все гипескейлеры говорили о планах заказать меньшее количество чипов с большим количеством ядер, но затем их позиция изменились, и спрос на продукты Intel Xeon значительно вырос в III и IV кварталах. Платформа Intel Xeon 6 широко используется в ИИ-системах, таких как NVIDIA DGX B200 и B300, а также во многих системах с AMD Instinct. Чтобы удовлетворить этот спрос, компания «перенаправляет как можно больше ресурсов в ЦОД», отметил Зинснер.

При этом он заверил, что компания не откажется от своего клиентского бизнеса «полностью» в погоне за доходами от ИИ в ЦОД. «В клиентском сегменте мы фокусируемся на среднем и высоком сегментах, а на низком — не так сильно. В той мере, в какой у нас есть избыточные мощности, мы направляем их производство для ЦОД», — сказал финансовый директор.

Ранее в этом месяце Тан заявил, что технология производства 18A, конкурирующая с 2-нм техпроцессом TSMC, «превзошла ожидания» в 2025 году. Он указал в годовом отчёте, что Intel «активно работает» над увеличением поставок продукции, изготовленной по техпроцессу 18A, для удовлетворения «высокого спроса со стороны клиентов».

Зинснер сообщил ресурсу CNBC, что клиенты для следующего техпроцесса 14A от Intel появятся во II половине года. При этом компания не собирается публично об этом объявлять. «Как только мы их получим, нам нужно будет вкладывать значительные средства в развитие 14A, и тогда вы поймёте, что происходит», — сказал он. Вместе с тем аналитики RBC Capital Markets предупредили, что «значительный вклад в выручку» от клиентов продуктов согласно техпроцессу 14A может появиться не раньше конца 2028 года.

