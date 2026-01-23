Застопорившаяся сделка с Intel заставила SambaNova искать $500 млн дополнительных инвестиций

Поставщик ИИ-ускорителей SmabaNova рассчитывает привлечь до $500 млн в ходе раунда финансирования после того, как приостановились переговоры с Intel. Последняя рассматривала возможность покупки SambaNova, пишет Bloomberg. Ранее появилась информация, что компании вели расширенные дискуссии о возможном поглощении SambaNova, включая долг, компанией Intel за $1,6 млрд, но окончательное решение так и не было принято.

Переговоры пока не принесли результатов, и поставщик ИИ-решений теперь ищет инвестиции из других источников — технологических компаний и производителей полупроводников. При этом глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) одновременно является председателем SambaNova. Первые слухи о том, что SambaNova рассматривает возможность продажи, появились в октябре 2025 года. По данным источников The Information, компания наняла инвестиционную структуру для того, чтобы та курировала потенциальную покупку.

В 2021 году SambaNova оценивалась в $5 млрд, а всего с момента основания привлекла более $1,1 млрд от инвесторов, включая GV, Intel Capital, BlackRock и SoftBank Vision Fund. Однако BlackRock, владеющая акциями SambaNova, ранее снизила оценку до $2,4 млрд. Теперь же, по-видимому, даже оценка в $1,6 млрд не является корректной.

Основанная в 2017 году SambaNova изначально ориентировалась на обучение ИИ-моделей, но затем переключилась на услуги облачного и локального инференса с использованием собственных ИИ-чипов SN40L, представленных в сентябре 2023 года.

