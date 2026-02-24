SambaNova представила ИИ-ускоритель SN50 и объявила о расширении партнёрства с Intel

SambaNova представила ИИ-ускорители пятого поколения SN50 на основе фирменных RDU (Reconfigurable Dataflow Unit), которые, по словам компании, «обеспечивает непревзойденное сочетание сверхнизкой задержки, высокой пропускной способности и энергоэффективной производительности для рабочих нагрузок ИИ-инференса, коренным образом меняя экономику генерации токенов». Кроме того, объявлено об инвестициях и сотрудничестве с Intel, которая передумала покупать SambaNova целиком.

Как отметил The Register, новый чип представляет собой значительное улучшение по сравнению с SN40L 2023 года. По данным компании, SN50 обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность при 16-бит вычислениях (1,6 Пфлопс) и в 5 раз более высокую производительность в режиме FP8 (3,2 Пфлопс). В основе SN50 лежит архитектура потоковой обработки данных (SambaNova DataFlow). Как и в предшественнике, в SN50 используется трёхуровневая иерархия памяти, которая сочетает в себе DDR5, HBM и SRAM, что позволяет платформам на основе новинки поддерживать ИИ-модели с 10 трлн параметров и длиной контекста до 10 млн токенов.

Каждый RDU оснащен 432 Мбайт SRAM, 64 Гбайт HBM2E с пропускной способностью 1,8 Тбайт/с и от 256 Гбайт до 2 Тбайт памяти DDR5. Доступность HBM2E и конфигурируемый объём DDR5 позволят повысить привлекательность и доступность SN50 на фоне дефицита памяти. Каждый ускоритель получил интерконнект со скоростью 2,2 Тбайт/с (в каждую сторону) для связи с другими чипами через коммутируемую фабрику.

Как утверждает SambaNova, по сравнению с ускорителем NVIDIA B200, SN50 обеспечивает в 5 раз большую максимальную скорость генерации токенов на пользователя и более чем в 3 раза большую пропускную способность для агентного инференса, что было продемонстрировано на примере ряда моделей, таких как Meta✴ Llama 3.3 70B. Архитектура позволяет эффективно разгружать KV-кеш и переключаться между моделям в HBM и SRAM в режиме «горячей замены» за миллисекунды, что крайне важно для агентных рабочих нагрузок, часто переключающихся между несколькими ИИ-моделями.

Также в SN50 входные токены могут кешироваться в памяти, сокращая время предварительной обработки и время ожидания первого токена (TTFT) для запросов. Такое сочетание производительности, эффективности и масштабируемости обеспечивает преимущество в совокупной стоимости владения (TCO), по словам компании, не имеющее аналогов на рынке, для поставщиков сервисов инференса, использующих такие модели, как OpenAI GPT-OSS, с восьмикратной экономией по сравнению с NVIDIA B200. SN50 ориентирован и на такие приложения, как голосовые помощники на основе ИИ, требующие сверхнизкой задержки для работы в режиме реального времени. По заявлению компании, он сможет обеспечить работу тысяч одновременных сессий.

Также была представлена 20-кВт система SambaRack SN50, которая объединяет 16 чипов SN50. SambaRack могут масштабироваться до кластера из 256 ускорителей с пропускной способностью интерконнекта в несколько Тбайт/с, что сокращает время обработки запросов и поддерживает большие размеры пакетов. В результате можно развёртывать модели с более высокой пропускной способностью и быстродействием. Поставки SN50 клиентам начнутся во II половине 2026 года.

Раннее SambaNova сообщила о привлечении более $350 млн в рамках переподписанного раунда финансирования серии E, возглавляемого частной инвестиционной компанией Vista Equity Partners при партнёрстве с Cambium Capital. В нём также приняло «активное участие» инвестиционное подразделение Intel — Intel Capital, сообщил SiliconANGLE. Также SambaNova заявила о сотрудничестве с Intel в разработке новых высокопроизводительных и экономически эффективных систем для выполнения ИИ-задач. Цель — предоставить предприятиям альтернативу GPU, которые сегодня используются в большинстве рабочих нагрузок.

Intel инвестирует в стартап, чтобы ускорить развёртывание нового «облачного решения для ИИ» на базе существующей платформы SambaNova Cloud. Обновлённая платформа, оптимизированная для многомодальных LLM, получит процессоры Xeon, а также GPU, сетевые и иные решения Intel, в том числе в области СХД. Идёт ли речь о создании специализированных моделей Xeon, как это было в случае NVIDIA, не уточняется. В дальнейшем Intel и SambaNova планируют совместно продвигать и продавать новую платформу, используя существующие связи Intel с предприятиями и партнёрские каналы.

Партнёрство несёт выгоду обеим компаниям. SambaNova сможет воспользоваться глобальным охватом и производственной базой Intel для масштабирования своих ИИ-ускорителей, а Intel получит шанс наконец-то заявить о себе на ИИ-рынке. До сих пор Intel не могла конкурировать с NVIDIA и другими производителями чипов, такими как AMD, в ИИ-сфере. Чипы SN50 от SambaNova в сочетании с процессорами Intel Xeon потенциально могут изменить эту ситуацию.

Стоит отметить, что у Intel, которая сама чувствует себя не лучшим образом, есть довольно крупная сделка с NVIDIA. Компания также предлагает собственные GPU для инференса, пусть и значительно более простые в сравнении с SN50, и даже странные гибриды из ускорителей Habana Gaudi 3 и NVIDIA B200. Наконец, имеется и сделка с AWS по выпуску кастомных Xeon 6 и неких ИИ-ускорителей. Что касается старых «коллег» SambaNova в деле борьбы с NVIDIA, то Groq в итоге была поглощена последней, а Cerebras, наконец, подписала заметную сделку с действительно крупным игроком на рынке ИИ — OpenAI.

