Хоть инвестиций клок: SambaNova проведёт раунд на $350 млн при поддержке Intel

Стартап в сфере разработки ИИ-чипов SambaNova Systems ведёт переговоры о привлечении более $350 млн в рамках раунда финансировании серии E, сообщило агентство Reuters.

Раунд возглавляет частная инвестиционная компания Vista Equity Partners, которая до этого инвестировала исключительно в компании, занимающиеся корпоративным ПО. Компания, известная крупными сделками в сфере ПО, приобрела в 2022 году компанию облачных вычислений Citrix Systems и компанию-разработчика ПО Nexthink в 2025 году. Сообщается, что это изменение может быть вызвано масштабной распродажей акций компаний-разработчиков ПО на этой неделе.

По данным источников Reuters, в раунде также примут участие венчурная компания Cambium Capital и Intel. В частности, Intel, как сообщается, планирует инвестировать около $100 млн с потенциальным обязательством направить $150 млн. Оценка рыночной стоимости, которую SambaNova может получить по итогам раунда, не уточняется. Источники предупредили, что привлечение средств продолжается, и окончательные условия раунда могут измениться.

Источники сообщили, что SambaNova начала искать новое финансирование в прошлом месяце после того, как переговоры о её приобретении компанией Intel зашли в тупик. В декабре появилась информация о том, что Intel предложила за SambaNova $1,6 млрд, включая долг. Это примерно треть от суммы в $5 млрд, в которую оценивалась рыночная стоимость SambaNova после последнего раунда финансирования в 2021 году, возглавляемого фондом SoftBank Vision Fund 2. С момента основания в 2017 году SambaNova привлекла более $1 млрд инвестиций и переориентировалась на разработку решений в области ИИ и облачных сервисов.

С тех пор компания столкнулась с трудностями и провела сокращения персонала в 2024 году. В прошлом месяце компания сообщила сотрудникам, что превысила целевой показатель продаж за 2025 финансовый год. Рост числа клиентов SambaNova может быть одной из причин, по которой компания привлекла интерес институциональных инвесторов и Intel, допускает ресурс SiliconANGLE.

В июле прошлого года SambaNova представила услугу SambaManaged, которая сокращает время развёртывания ИИ-оборудования в типовом ЦОД до 90 дней. В течение следующих шести месяцев компания заключила контракты на поставку оборудования с четырьмя различными операторами ЦОД. В рамках одного из контрактов SambaNova будет поставлять чипы для суверенного облачного кампуса в Шотландии с запланированной мощностью более 2 ГВт.

Флагманский продукт SambaNova — ИИ-ускоритель для инференса SN40L, содержащий 1040 ядер, изготовленных с использованием 5-нм техпроцесса TSMC, имеет производительность 638 Тфлопс в режиме BF16. Компания поставляет чипы в составе системы SambaStack с воздушным охлаждением, которая содержит 16 ускорителей SN40L, а также включает в себя сетевое оборудование и компоненты управления питанием. SambaStack позволяет запускать ИИ-модели с до 5 трлн параметров.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: